Восстановить сайт MODX Evolution

Здравствуйте, ТЗ вышлю на почту. Есть готовый дизайн на webflow, который никак грамотно не мигрировать в ВордПресс. Нужно сделать такой же либо похожий дизайн. Помимо прочего нужен калькулятор цены (в виде слайдера ...