Восстановить сайт MODX Evolution

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок120 просмотров
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Здравствуйте

Сайт после переноса на другой домен некорректно работает.

Нужна помощь в восстановлении

MODX
месяц назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад