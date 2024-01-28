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Опыт на фрилансе более 3 лет, сейчас перезавел профиль!
Привет! Меня зовут Алексей, я фрилансер-программист с опытом работы 5 лет. Специализируюсь на разработке веб-приложений на Nuxt.js/Vue.js/React.js и Golang/PHP. Также имею опыт тестирования b2b-продуктов.
Я всегда стремлюсь к новым знаниям и навыкам, поэтому постоянно изучаю новые технологии. Я уверен, что смогу внести свой вклад в развитие вашего проекта.
Я открыт к гибкому графику работы и готов работать как удаленно, так и в офисе.
В свободное время я люблю заниматься музыкой, люблю читать и путешествовать.
Если вы ищете квалифицированного и ответственного программиста, я буду рад сотрудничать с вами.
С уважением, Алексей!
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
год назад
Создание сайтов
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$18/час
от $8от 3 дней
нет рейтинга