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Опыт на фрилансе более 3 лет, сейчас перезавел профиль!

Привет! Меня зовут Алексей, я фрилансер-программист с опытом работы 5 лет. Специализируюсь на разработке веб-приложений на Nuxt.js/Vue.js/React.js и Golang/PHP. Также имею опыт тестирования b2b-продуктов.

Я всегда стремлюсь к новым знаниям и навыкам, поэтому постоянно изучаю новые технологии. Я уверен, что смогу внести свой вклад в развитие вашего проекта.

Я открыт к гибкому графику работы и готов работать как удаленно, так и в офисе.

В свободное время я люблю заниматься музыкой, люблю читать и путешествовать.

Если вы ищете квалифицированного и ответственного программиста, я буду рад сотрудничать с вами.

С уважением, Алексей!