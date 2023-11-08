Работа над проектом GEEKKDS Showrooms предоставляет уникальную возможность внести свой вклад в создание и развитие платформы, которая объединяет ценителей клавиатур и комплектующих. Моя роль в разработке веб-сайта, который помогает клиентам находить и настраивать компоненты для своих Keyboard, позволяет мне самовыразиться и воплотить свою страсть к технологиям и клавишным Setup в реальность.



Для меня как гика, это не просто работа, это возможность вдохнуть жизнь в идею, которая объединяет единомышленников и позволяет каждому настроить клавиатуру, идеально отвечающую его потребностям и стилю.





Фронтенд: React.js, HTML5, CSS3, Semantic & Tailwind.

Бэкенд: Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose.

Аутентификация: Passport.js, JWT.

Управление версиями: Git.

Деплой: VPS, Nginx/Apache, SSL-сертификат.