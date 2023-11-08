Создать бота для телеграмма: Поздравление с днем рождения

Опишу здесь кратко, что нам требуется по проекту: 1. Используя Фреймворк для интернет-магазина - сверстать мобильную версия, где будет каталог товаров (с фильтрацией и сортировкой) 2. Должна быть админка, куда можно добавлять товар, описание ...