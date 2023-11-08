Создать бота для телеграмма: Поздравление с днем рождения

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки59 просмотров
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Мир Вам! Приветствую.

Нужно создать бота в телеграмме который будет отправлять сообщение с поздравлением.
Дата, имя, номер или название аккаунта нужно брать из google календаря.

месяц назад
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад