Специалист inSales

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка56 просмотров
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Добрый день!

Требуется профи в inSales. Разработка с нуля, поддержание, доработки, программинг, наполнение магазинов на inSales и т.п.

В текущем режиме 3 сайта. работать по задачам проект-менеджера.

К проекту прошу указывать квалификацию и примеры созданных проектов.

месяц назад
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
19 дней назад