Правки сайта на Wordpress

$5
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки154 просмотра
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Требуется человек который сможет внести правки на сайт сделанном на Wordpress

Сам сайт - recruite.uz
Некоторые моменты которые обозначены в ТЗ уже сделаны

WordPress
2 месяца назад
guest_1699287854690
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
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