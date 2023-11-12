Опубликовать отзыв на яндекс картах

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2 месяца назад
Vichkaaa
27 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
10 часов назад
Выбранные исполнители
Danil777163001
Данил 
23 годаРоссия
месяц в сервисе
Был
18 дней назад
месяц назад
$1
1 день
RUB
Все ок
hollow2knight14
Михаил 
18 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
2 месяца назад
$1
1 день
RUB
Все ок
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