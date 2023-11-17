Danil777163001

Данил Danil777163001

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1239
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
$1
10 баллов
год назад
Опубликовать отзыв на яндекс картах
Написание отзывовЯндекс Карты
Все ок
👍
Ответный отзыв