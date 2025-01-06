Требуется разместить отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются, оплата после успешной публикации.
- $5Наполнение сайтов35 заявокОткрыт11 дней назад
- $5
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составит 200 Р за отзыв на Яндекс и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются, оплата осуществляется после успешной публикации.Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт11 дней назад
- $5
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт18 дней назад
- $5
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются, оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт25 дней назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов42 заявкиЗакрытмесяц назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов будут предоставлены. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов44 заявкиЗакрытмесяц назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов53 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Для выполнения задания нужны аккаунты от 3 уровня для Яндекс и старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации. Вы можете выполнить одно или оба задания.Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно или оба задания. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата после успешной публикации.Наполнение сайтов75 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Можно выполнить одно или оба задания. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно или оба задания. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации, когда отзыв станет виден.Наполнение сайтов99 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Можно выполнить одно или оба задания. Нужен аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата после успешной публикации.Наполнение сайтов68 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно задание или оба. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации, когда отзыв станет виден.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $4
Задача включает публикацию отзыва на Яндекс Картах за 200 рублей или на Авито за 120 рублей. Необходим аккаунт Яндекс от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации. Можно работать над одним или двумя отзывами одновременно.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзыв на Яндекс Картах за 200 Р или на Авито за 120 Р. Можно выполнить одну из задач или обе. Текст отзыва предоставляется. Необходим аккаунт Яндекс Карты от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.Завершен5 месяцев назад
- $4
Ищется фрилансер для публикации отзывов на Яндекс Картах и Авито. Цена: 200 рублей за отзыв на Яндекс Картах и 120 рублей за отзыв на Авито. Необходим аккаунт Яндекс от 3-го уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.Наполнение сайтов51 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- $4
Задача заключается в публикации отзыва на Яндекс Картах за 200 рублей или на Авито за 120 рублей. Необходимо иметь аккаунт Яндекс от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва. Возможна работа над одним или двумя отзывами одновременно.Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $4
Требуется опубликовать отзыв на Яндекс Картах за 200Р или на Авито за 120Р. Возможна публикация одного или двух отзывов. Необходим аккаунт Яндекс Карты от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после подтверждения публикации отзыва.Завершен6 месяцев назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200Р) и Авито (120Р). Возможно выполнение одной или обеих задач. Необходим аккаунт Яндекс от 3-го уровня или аккаунт Авито старше 3-х месяцев. Оплата производится после подтверждения публикации отзыва.Наполнение сайтов57 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $4
Требуется публикация отзыва на Яндекс Картах за 200 Р или на Авито за 120 Р. Возможна реализация одного или обоих заказов. Необходим аккаунт Яндекс от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата осуществляется после успешной публикации отзыва, который будет виден всем.Завершен7 месяцев назад