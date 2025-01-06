Vichkaaa

Виктория Vichkaaa

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 дня назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$79
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kambarov_artem
28 лет
7 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
$4
10 баллов
6 месяцев назад
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Адекватное задание, своевременная выплата
Все выполнено качественно и в срок, благодарю!
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Lizavetta1356
Елизавета 
24 года
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
$4
10 баллов
год назад
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Приятно было сотрудничать, спасибо!
Все отлично, спасибо
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pompom585
Ксения 
21 год
год в сервисе
Была
8 месяцев назад
$1
10 баллов
год назад
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Спасибо, было приятно с Вами работать
Спасибо!
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rinlog
Ринат 
20 лет
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$4
10 баллов
год назад
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спасибо
Все отлично!
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hollow2knight14
Михаил 
20 лет
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
год назад
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Всё ок
Все ок
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