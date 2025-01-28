Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт99 заявок2523 просмотра

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно задание или оба. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации, когда отзыв станет виден.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
3 месяца назад
Vichkaaa
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8 часов назад

Заявки фрилансеров

Маргарита
 
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Хасан
 
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Михаил
 
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