Написание отзывов на авито

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Закрыт14 заявок149 просмотров

Ищу исполнителей для написания отзывов на платформу Авито. Необходимо связаться с продавцом и написать отзыв. Основная задача — предоставить качественные и правдивые отзывы для улучшения репутации на платформе,профиль должен быть более 3х месяцев в пользовании,после прохождения модерации и проверки сразу перевожу оплату!

150р за 1 отзыв

АвитоНаписание отзывов
3 месяца назад
guest_1737913157827
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
25 лет
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Деним
 
19 лет
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3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
28 лет
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месяц назад
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Михаил
 
36 лет
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3 месяца назад
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Захар
 
21 год
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Александр
 
31 год
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3 месяца назад
3 месяца назад
Василиса
 
16 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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Себастьян
 
29 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
36 лет
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3 месяца назад
3 месяца назад
Екатерина
 
26 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Яна
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Алёна
 
39 лет
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Юрій
 
26 лет
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месяц назад
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Макар
 
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3 месяца назад
3 месяца назад