Копирайтер для написания текстов для сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок140 просмотров

Ищу копирайтера для написания текстов для сайтов. Нужны качественные и уникальные материалы. Работы будут постоянные, важно соблюдать сроки. Работа в команде, ожидания по уровню профессионализма высокие.

Написание текстов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Вікторія
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
3 месяца назад
Олена
 
31 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Фатима
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Меруерт
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Милана
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Яна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
246 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Копирайтинг
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
564 отзыва
3 месяца назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Олег
 
65 лет
год в сервисе
Был
15 дней назад
3 месяца назад
Ирина
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
13 минут назад
89 отзывов
3 месяца назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Отзывы на Авито.

    $5

    Задача заключается в написании положительных отзывов под объявлениями на Авито с вашего аккаунта. Оплата составляет 500 рублей за каждый отзыв после публикации и прохождения модерации. Тексты для отзывов будут предоставлены, необходимо лишь разместить их по предоставленному алгоритму.

    Размещение объявленийАвито
    Копирайтинг90 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Отзывы авито

    Требуется написать более 15 отзывов к объявлению на Авито. Оплата составляет 250 рублей за каждый отзыв, выплачивается через сутки после публикации. Укажите свой ник в Telegram в откликах.

    Написание отзывовАвито
    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написать СЕО тексты для сайта украшений

    Требуется создать уникальные СЕО тексты для сайта, специализирующегося на украшениях, аналогичных продукции Pandora. Необходим общий текст для главной страницы и пять текстов для разных категорий, которые будут размещены в блоке внизу страницы с использованием шаблона Woodmart.

    Написание текстовОптимизация контента
    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Оператор чата

    $2000

    Требуются операторы чата для работы в брачном агентстве. Необходимы ответственные сотрудники с доступом к интернету и грамотным языком. Работа на дому с графиком 6/1, обучение бесплатно. Заработная плата от 1500 $ еженедельно, зависит от выработки. Условия включают написание и перевод писем, отчетность, взаимодействие с руководством.

    Перевод текстовTelegramАнглийский язык
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Копирайтинг: текст о казино (15000 знаков)

    $50

    Требуется написать текст о казино объемом 15000 знаков без пробела по предоставленному ТЗ. Ожидается качественный и уникальный текст, генерированный с помощью ИИ не подойдет. ТЗ будет предоставлено после отклика.

    Написание текстов
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Написання статті відповідно нашого ТЗ (тематика SEO, сервери)

    $50

    Необхідно написати статтю на тему серверів та SEO просування, бажано англійською мовою. Важливо дотримуватись термінів виконання та бути відкритим до правок. Можливе виконання тестового ТЗ перед основним замовленням.

    Написание статей
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Копирайтинг - алмазная резка

    Требуется копирайтер для написания текстов на сайт, посвященный алмазной резке. Ожидаются информативные и тематические материалы без лишней воды. Оплата через Яндекс.Деньги или карту РФ. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении.

    Написание текстов
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оператор чата

    $1800

    Ищем операторов чата для удаленной работы. Обязанности включают ведение переписки на английском языке и составление писем. Гибкий график, возможность выбора дневной или ночной смены. Предоставляется обучение, оплата сдельная с доходом от $1000.

    Рассылка сообщенийTelegram
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копирайтер-трейдер

    Ищем seo-копирайтера с опытом в сфере криптовалют и финтех для написания статей о блокчейне и DeFi. Необходимы знания SEO и умение создавать оптимизированные тексты. Работа удаленная с гибким графиком и своевременной оплатой.

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад