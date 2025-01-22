Копирайтер для написания текстов для сайтов

Задача заключается в написании положительных отзывов под объявлениями на Авито с вашего аккаунта. Оплата составляет 500 рублей за каждый отзыв после публикации и прохождения модерации. Тексты для отзывов будут предоставлены, необходимо лишь разместить их по предоставленному алгоритму.