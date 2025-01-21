Требуется создать необычный отзыв для банков ВТБ, Совком или Альфа банк. Работа займет до 50 минут. Оплата производится сразу после одобрения отзыва банком.
Отзывы на Авито.
Написать положительный отзыв под объявлением на Авито( нужен аккаунт на Авито ).
Подробный алгоритм действий предоставлю в личном сообщении.
Оплата 500 рублей после публикации и прохождения модерации за каждый отзыв.
Текст для каждого отзыва предоставляю.
От вас только размещение текста с вашего аккаунта по алгоритму.
Заявки фрилансеров
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