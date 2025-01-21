Отзывы на Авито.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт90 заявок1044 просмотра

Написать положительный отзыв под объявлением на Авито( нужен аккаунт на Авито ).

Подробный алгоритм действий предоставлю в личном сообщении.

Оплата 500 рублей после публикации и прохождения модерации за каждый отзыв.

Текст для каждого отзыва предоставляю.

От вас только размещение текста с вашего аккаунта по алгоритму.

АвитоРазмещение объявлений
3 месяца назад
guest_1733510441588
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ваня
 
32 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Софія
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
София
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Ирина
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Кирилл
 
21 год
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Кирилл
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Лейла
 
24 года
2 года в сервисе
Была
21 час назад
3 месяца назад
Анастасия
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Гаухара
 
32 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Марія
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Марина
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Владислав
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Диана
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
4 дня назад
3 месяца назад
Никита
 
22 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Екатерина
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Сергей
 
35 лет
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Вікторія
 
23 года
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Виктория
 
20 лет
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
София
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Інна
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Аяулым
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Тетяна
 
36 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Даниил
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Іван
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Михаил
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ника
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Богдан
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Алина
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Нурай
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Никита
 
25 лет
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Юлія
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Карина
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
39 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Софья
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Татьяна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
38 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Кирилл
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Вова
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Тимофей
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Макар
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ангеліна
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Галина
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Арина
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Вова
 
22 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Наталья
 
33 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Алексей
 
31 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Захар
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Анастасия
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Мария
 
23 года
год в сервисе
Была
20 дней назад
3 месяца назад
Александр
 
31 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Діана
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Наталия
 
24 года
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Влада
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
3 месяца назад
Микола
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Дарья
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анатолій
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Никита
 
32 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Юра
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Екатерина
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Степан
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Інна
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Вадим
 
30 лет
3 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
3 месяца назад
Дарья
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Игорь
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
36 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Любовь
 
30 лет
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Христина
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Артем
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Алима
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Жамиля
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Алексей
 
42 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Павел
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Камиль
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Меруерт
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ксения
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Алла
 
33 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Дмитро
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Егор
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Марат
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Екатерина
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 дня назад
3 месяца назад
Дарьяна
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад
Бакдаулет
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Балжан
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
21 год
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Надя
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Игорь
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Оператор чата

    $1800

    Ищем операторов чата для удаленной работы. Обязанности включают ведение переписки на английском языке и составление писем. Гибкий график, возможность выбора дневной или ночной смены. Предоставляется обучение, оплата сдельная с доходом от $1000.

    Рассылка сообщенийTelegram
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копирайтер-трейдер

    Ищем seo-копирайтера с опытом в сфере криптовалют и финтех для написания статей о блокчейне и DeFi. Необходимы знания SEO и умение создавать оптимизированные тексты. Работа удаленная с гибким графиком и своевременной оплатой.

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сценарист для рилсов и постов

    Требуется сценарист для написания рилсов и постов в личный блог эксперта-предпринимателя. Необходим креативный подход и примеры выполненных работ. Идеальный кандидат должен иметь опыт в копирайтинге и умение создавать интересный контент для аудитории.

    Написание постов
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оператор чата

    $2000

    Ищем операторов чата для международной компании. Работа на удаленной основе, ведение переписки с пользователями в онлайн режиме. График 8-9 часов в день с возможностью выбора смены. Заработок от 800 до 1500$ с еженедельными выплатами и бонусами за активность. Обучение и возможности для карьерного роста.

    Ведение перепискиОбщение с клиентамиTelegram
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копирайтер-юрист для канала о налоговой безопасности

    Требуется копирайтер-юрист, который имеет опыт в написании текстов по налоговой безопасности для корпоративного Telegram-канала. Задача включает создание новостей, статей и кейсов для поддержания высокого уровня контента. Откликаться могут только специалисты с релевантным опытом в налогах для бизнеса. Бюджет обсуждается на собеседовании.

    Написание текстовРерайт текстовTelegram
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сценарист для арбитражной компании

    В арбитражную компанию требуется сценарист с опытом написания текстов на темы крипто и инфобизнеса. Необходим высокий уровень английского (B2 и выше), знание арбитражной индустрии. Работа включает составление контент-плана и написание сценариев для YouTube роликов о трейдинге. Удаленная работа full-time с обсуждением оплаты по результатам тестового задания.

    Написание сценариевYouTube
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Новостной редактор для англоязычного издания

    Англоязычное издание ищет новостного редактора для мониторинга новостных сайтов и публикаций инвесторов в LinkedIn. Обязанности: написание 1-3 новостей на английском языке в день. Удаленная работа, гибкий график. Требования: уровень английского от B1, понимание LinkedIn и X, интерес к технологиям и стартапам. Опыт новостника будет преимуществом.

    LinkedIn
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер для воронки продаж

    Требуется копирайтер для оптимизации воронки продаж. Основная задача - написание дожимных писем и доработка всей цепочки взаимодействия с клиентами для достижения максимальной эффективности. Опыт в копирайтинге и понимание принципов продаж являются обязательными.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • IT-журналист для создания статей для блога Mirasvit

    Требуется IT-журналист для написания экспертных статей для блога Mirasvit. Обязанности включают подготовку вопросов для технического специалиста, проведение интервью и написание статей объемом 2000-2500 слов. Идеальный кандидат владеет английским языком на уровне не ниже С1 и имеет опыт в журналистике. Гонорар за статью составляет 150-200 долларов.

    Написание статей
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад