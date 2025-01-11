Сценарист для арбитражной компании

В компанию, занимающуюся арбитражем трафика, требуется сценарист. Необходимы знания в области арбитражной индустрии, опыт написания текстов на крипто/инфобизнес тематику, и высокий уровень английского языка (B2 и выше). Работа будет включать составление контент плана, написание сценариев для YouTube роликов по тематике трейдинга, а также участие на всех стадиях производства контента. Предлагается работа в удаленном формате full-time с обсуждением уровня оплаты по результатам тестового задания.