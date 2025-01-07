Сделать видео-отзыв

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Закрыт8 заявок86 просмотров

Сделать видео-отзыв (кружок как в тг) о совместной работе по тренировкам в зале. Если есть фотография до-после, то готова доплатить. Текст предоставлю

Возраст 20+, девушка.

Создание видео
4 месяца назад
1228282828
Ангелина 
24 года
4 месяца в сервисе
Была
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Вікторія
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Адинай
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
АлёнаАндреевна
 
21 год
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Денис
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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Еріка
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
11 дней назад
4 месяца назад
Алёна
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ева
 
24 года
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месяц назад
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