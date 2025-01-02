Копирайтер для YouTube-канала о психологии

Мы ищем копирайтера для создания уникального и востребованного контента на темы психологии, подсознания и силы мысли для нашего нового YouTube-канала. Важно, чтобы кандидат имел опыт работы в данной области, умел писать с удовольствием и владел грамотным русским языком. Также требуется умение делать рерайт текста под стиль эксперта.