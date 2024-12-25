Видео отзыв

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок168 просмотров

Требуется записать видео отзыв о сотрудичестве с нашей компанией, как вы удачно открыли у нас рабочую визу в Европу и довольны взаимодействием с нами. 20-30 сек видео.

Создание видео
4 месяца назад
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4 месяца в сервисе
Был
час назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
25 лет
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