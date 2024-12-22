Требуется перепечатать текст с рукописного варианта в формате Word. Работа займет около 1 часа. Необходима точность и внимательность при работе с текстом.
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