Оператор чату

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки136 просмотров

Агенція Dream singles запрошує на віддалену, добре оплачувану роботу!

Щотижневі виплати протягом першого місяця!
Повна зайнятість.

Можна без досвіду.

Вакансія не передбачає знання англійської мови!

Обов'язки:

- Ви будете працювати на міжнародній платформі з вбудованим перекладачем!

- Відповіді на запити користувачів у чаті
- Використання системи онлайн-чату
- Ведення діалогів ввічливо і професійно


Графік роботи:

Робота віддалено дозволить вам гнучкий графік і можливість роботи з будь-якої точки світу. Зміни (графік) узгоджуємо з HR агенцією.

Умови:

Зарплата 1500-2000$, бонуси та премії за кращі результати.
Підтримка нових співробітників 24/7 і навчання

Для роботи потрібен ПК та інтернет або ноутбук.

Пишіть в telegram:

https://t.me/svettlannaa2

TelegramВедение перепискиОбщение с клиентами
4 месяца назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

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Богдан
 
17 лет
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Был
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Ирлан
 
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