Требуется написать оригинальный отзыв для банка объемом 300 символов. Отзыв должен быть креативным и нестандартным. Обсуждение деталей задачи возможно.
Оператор чату
Агенція Dream singles запрошує на віддалену, добре оплачувану роботу!
Щотижневі виплати протягом першого місяця!
Повна зайнятість.
Можна без досвіду.
Вакансія не передбачає знання англійської мови!
Обов'язки:
- Ви будете працювати на міжнародній платформі з вбудованим перекладачем!
- Відповіді на запити користувачів у чаті
- Використання системи онлайн-чату
- Ведення діалогів ввічливо і професійно
Графік роботи:
Робота віддалено дозволить вам гнучкий графік і можливість роботи з будь-якої точки світу. Зміни (графік) узгоджуємо з HR агенцією.
Умови:
Зарплата 1500-2000$, бонуси та премії за кращі результати.
Підтримка нових співробітників 24/7 і навчання
Для роботи потрібен ПК та інтернет або ноутбук.
Пишіть в telegram:
Заявки фрилансеров
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