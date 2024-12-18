Написати текст з педагогіки

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Написати текст з педагогіки на тему: Соціокультурна складова як ключовий елемент викладання іноземних мов у сучасному освітньому середовищі

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