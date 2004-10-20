Виконую роботу якісно та швидко

Вільно володію українською, російською та англійською

Довго була перекладачкою з англійської у шлюбному агенстві. В обов'язки входило вчасно та якісно перекладати тексти різного рівня складності, тому буду легко справлятись з поставленою роботою

Я ввічлива, творча та відповідальна. Також, у всьому намагаюсь досягти ідеалу.

Буду рада спіпрацювати саме з вами!