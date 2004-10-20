Виконую роботу якісно та швидко
Вільно володію українською, російською та англійською
Довго була перекладачкою з англійської у шлюбному агенстві. В обов'язки входило вчасно та якісно перекладати тексти різного рівня складності, тому буду легко справлятись з поставленою роботою
Я ввічлива, творча та відповідальна. Також, у всьому намагаюсь досягти ідеалу.
Буду рада спіпрацювати саме з вами!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1256
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
хороша комунікація
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#652
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#704
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#2983