yelyzavetaosu

Єлизавета yelyzavetaosu

 
20 лет
год на фриланс-бирже
Была
4 дня назад
Виконую роботу якісно та швидко

Вільно володію українською, російською та англійською

Довго була перекладачкою з англійської у шлюбному агенстві. В обов'язки входило вчасно та якісно перекладати тексти різного рівня складності, тому буду легко справлятись з поставленою роботою

Я ввічлива, творча та відповідальна. Також, у всьому намагаюсь досягти ідеалу.

Буду рада спіпрацювати саме з вами!

#94Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1256
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
хороша комунікація
Ответный отзыв
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#652
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#704
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#2983