Требуется копирайтер для постоянной проектной работы в агентстве по автоворонкам. Необходим опыт в копирайтинге и понимание специфики работы с автоворонками. Ожидается создание текстов, которые будут эффективны для привлечения клиентов и повышения конверсии.
Копирайтер
Срочно требуется копирайтер для написания уникальных, структурированных СЕО-текстов на разные темы с использованием LSI слов без ИИ. Оплата 50 гр/1000 зн. б/п на Приват
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