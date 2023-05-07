Bulan735

Андрей Bulan735

 
50 летУкраина/Корюковка
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Авторские тексты. Копирайтер

Услуги копирайтера:

  • Написание текстов для веб-сайтов, блогов, социальных сетей, рекламных материалов, пресс-релизов и других типов контента;

  • Редактирование и корректирование текстов;

  • Поиск и анализ ключевых слов для SEO оптимизации;

  • Создание заголовков и описаний, которые привлекают внимание;

  • Уникальный подход к каждому заказу и индивидуальное решение задач.

Выгоды для вашего бизнеса:

  1. Увеличение продаж и привлечение новых клиентов;

  2. Улучшение качества контента и привлечение новой ЦА;

  3. Повышение узнаваемости вашего бренда;

  4. Сэкономленное время, которое можно потратить на другие задачи;

  5. Гарантированный результат и удовлетворение от работы.

Свяжитесь со мной по указанным в резюме реквизитам, чтобы узнать больше о том, как я могу помочь вам достичь ваших целей!

SEO-оптимизация