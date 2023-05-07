Авторские тексты. Копирайтер

Услуги копирайтера:

Написание текстов для веб-сайтов, блогов, социальных сетей, рекламных материалов, пресс-релизов и других типов контента;

Редактирование и корректирование текстов;

Поиск и анализ ключевых слов для SEO оптимизации;

Создание заголовков и описаний, которые привлекают внимание;

Уникальный подход к каждому заказу и индивидуальное решение задач.

Выгоды для вашего бизнеса:

Увеличение продаж и привлечение новых клиентов; Улучшение качества контента и привлечение новой ЦА; Повышение узнаваемости вашего бренда; Сэкономленное время, которое можно потратить на другие задачи; Гарантированный результат и удовлетворение от работы.

Свяжитесь со мной по указанным в резюме реквизитам, чтобы узнать больше о том, как я могу помочь вам достичь ваших целей!