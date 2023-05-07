Услуги копирайтера:
Написание текстов для веб-сайтов, блогов, социальных сетей, рекламных материалов, пресс-релизов и других типов контента;
Редактирование и корректирование текстов;
Поиск и анализ ключевых слов для SEO оптимизации;
Создание заголовков и описаний, которые привлекают внимание;
Уникальный подход к каждому заказу и индивидуальное решение задач.
Выгоды для вашего бизнеса:
Увеличение продаж и привлечение новых клиентов;
Улучшение качества контента и привлечение новой ЦА;
Повышение узнаваемости вашего бренда;
Сэкономленное время, которое можно потратить на другие задачи;
Гарантированный результат и удовлетворение от работы.
Свяжитесь со мной по указанным в резюме реквизитам, чтобы узнать больше о том, как я могу помочь вам достичь ваших целей!
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