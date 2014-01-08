Качественные и грамотные СЕО-тексты любой сложности: наполнение сайтов уникальным контентом. Скайп - Cherry190707, С [email protected]

Наполнение сайтов разнообразной тематики. Каталоги продукции, уникальные тексты, статьи, новости, SEO-оптимизация, рерайтинг. Оптимизация текстов по Вашему желанию с обговоренным процентом и количеством ключевых слов и фраз с

сохранением читабельности материала.

За плечами 10 лет работы имножество успешно завершенных проектов. Админки: Joomla, Bitrix, Wordpress,

Django. Наработан большой опыт контент-менеджером: от поиска материала, до полного добавления с видео, фото,

внутренней и внешней перелинковкой.

Работала и работаю с такими тематиками: медицина, бытовая техника, гаджеты, интернет и продвижение сайтов, строительство и ремонт, дизайн, кино, мебель, новости, автомобили и мототехника, туризм, дома, строительный и садовый инструмент, детские товары, воспитание детей, взаимоотношения, мода, парфюмерия, косметика.

Расценки:

Рерайтинг — от 1,5$/1K

Копирайтинг — от 2$/1K

SEO копирайтинг —от 3$/1K