Ольга Пьянкова cherry19cherry19
Наполнение сайтов разнообразной тематики. Каталоги продукции, уникальные тексты, статьи, новости, SEO-оптимизация, рерайтинг. Оптимизация текстов по Вашему желанию с обговоренным процентом и количеством ключевых слов и фраз с
сохранением читабельности материала.
За плечами 10 лет работы имножество успешно завершенных проектов. Админки: Joomla, Bitrix, Wordpress,
Django. Наработан большой опыт контент-менеджером: от поиска материала, до полного добавления с видео, фото,
внутренней и внешней перелинковкой.
Работала и работаю с такими тематиками: медицина, бытовая техника, гаджеты, интернет и продвижение сайтов, строительство и ремонт, дизайн, кино, мебель, новости, автомобили и мототехника, туризм, дома, строительный и садовый инструмент, детские товары, воспитание детей, взаимоотношения, мода, парфюмерия, косметика.
Расценки:
Рерайтинг — от 1,5$/1K
Копирайтинг — от 2$/1K
SEO копирайтинг —от 3$/1K
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