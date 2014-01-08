cherry19

Ольга Пьянкова cherry19

 
42 годаУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Качественные и грамотные СЕО-тексты любой сложности: наполнение сайтов уникальным контентом. Скайп - Cherry190707, С[email protected]

Наполнение сайтов разнообразной тематики. Каталоги продукции, уникальные тексты, статьи, новости, SEO-оптимизация, рерайтинг. Оптимизация текстов по Вашему желанию с обговоренным процентом и количеством ключевых слов и фраз с

сохранением читабельности материала.

За плечами 10 лет работы имножество успешно завершенных проектов. Админки: Joomla, Bitrix, Wordpress,

Django. Наработан большой опыт контент-менеджером: от поиска материала, до полного добавления с видео, фото,

внутренней и внешней перелинковкой.

 

Работала и работаю с такими тематиками: медицина, бытовая техника, гаджеты, интернет и продвижение сайтов, строительство и ремонт, дизайн, кино, мебель, новости, автомобили и мототехника, туризм, дома, строительный и садовый инструмент, детские товары, воспитание детей, взаимоотношения, мода, парфюмерия, косметика.

 

Расценки:

Рерайтинг — от 1,5$/1K

Копирайтинг — от 2$/1K

SEO копирайтинг —от 3$/1K

WordPressJoomlaDjangoБитрикс
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Отзывы заказчиков
pila98
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Требуется написать 100 статей-обзоров (описание товара)
Очень хорошо описывает технические термены ! Работает с душой по текстам видно-старалась !
Отличный заказчик - задание поставлено четко. По всем доработкам спокойно уточняет. Всегда на связи. Оплату производит своевременно. Просто одно удовольствие работать с такими заказчиками
Ответный отзыв
lialkz
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Рерайтер новостей на тему Недвижимости
Ольга прекрасно справилась с заданием. Уникальность рерайта - 100%, все сделала грамтоно и быстро.
Алексей - отличный заказчик. На все вопросы отвечает спокойно и конкретно, задачи ставит четко и понятно, оплата - мгновенная. Работать с такими заказчиками легко, интересно. Рекомендую всем. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
irinagoo
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужно подготовить около 100 текстов
Идеально. Все выполняется оперативно, в соответствии с поставленным тех заданием. Очень рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата, даже авансом. Всегда на связи, отвечает на все интересующие вопросы. Спокойный и вразумительный заказчик. Буду рада долгосрочному сотрудничеству.
Ответный отзыв
sergindo
Сергей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Добавление статей на сайт
Первый текст все просто супер невысокая цена отличное качество исполнитель отличный понимает с полуслова будем смотреть на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик. Все доступно объясняет, отвечает на все вопросы, по оплате - великолепно. оптала поступает своевременно и по договоренности. Спокойный, адекватный и ответственный заказчик. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
b-u-y-e-r
Виталий 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Рерайтеры для интернет-магазина
Качественные тексты.
Отличный заказчик, своевременная оплата
Ответный отзыв
Копирайтинг
16 отзывов(-1)
$5/час
от $5от 1 дня
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