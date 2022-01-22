Грамотные копирайтеры для долгосрочного сотрудничества

Для долгосрочного сотрудничества нужны грамотные копирайтеры. Темы: интернет, красота, таможенные услуги, афиша концертов (описание услуг и товаров на разные сайты).

Требования: списки, ключи, уникальность от 90%, не более 7 баллов по Тургеневу, от 8 баллов по Главред.

Работа удаленная. Оплата 50р /1000 знаков вначале постатейно, в дальнейшем – 2 раза в месяц. Оплата на Юмани, карта ПриватБанка (Украина).

В заявке оставляйте WhatsApp для связи.