Грамотные копирайтеры для долгосрочного сотрудничества

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [i][u]Написать статью что такое инвестиционный портфель[/u][/i][i][u] [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ...
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Для долгосрочного сотрудничества нужны грамотные копирайтеры. Темы: интернет, красота, таможенные услуги, афиша концертов (описание услуг и товаров на разные сайты).
Требования: списки, ключи, уникальность от 90%, не более 7 баллов по Тургеневу, от 8 баллов по Главред.
Работа удаленная. Оплата 50р /1000 знаков вначале постатейно, в дальнейшем – 2 раза в месяц. Оплата на Юмани, карта ПриватБанка (Украина).
В заявке оставляйте WhatsApp для связи.
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