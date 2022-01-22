Грамотные копирайтеры для долгосрочного сотрудничества

КопирайтингЗакрыт10 заявок1158 просмотров
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Для долгосрочного сотрудничества нужны грамотные копирайтеры. Темы: интернет, красота, таможенные услуги, афиша концертов (описание услуг и товаров на разные сайты).

Требования: списки, ключи, уникальность от 90%, не более 7 баллов по Тургеневу, от 8 баллов по Главред.

Работа удаленная. Оплата 50р /1000 знаков вначале постатейно, в дальнейшем – 2 раза в месяц. Оплата на Юмани, карта ПриватБанка (Украина).

В заявке оставляйте WhatsApp для связи.

2 года назад
cherry19
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
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