Написать обзор интернет магазина Лабиринт

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [i][u]Обзор сервиса Keyso[/u][/i][i][u] [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе ...
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Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Обзор интернет магазина Лабиринт
Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием
По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. мой опыт показал что они чаще всего нарушают сроки а порой и вообще пропадают.
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