Необходимо выполнить перевод английского видео длительностью 24 минуты 37 секунд на русский язык. Ищем ответственных исполнителей для качественного перевода и передачи информации. Обращаем внимание на точность и грамотность перевода.
Перевод текста с русского на английский
Необходимо перевести текст 5 тысяч знаков с русского на английский на тему: Как безопасно очистить свой инстаграм.
По тексту вставить ключи на англ:
ключи перевести и вставить в текст:
как очистить инстаграм
как очистить кэш в инстаграме
как очистить инстаграм на айфоне
как очистить кэш в инстаграме на айфоне
как очистить историю в инстаграме
как очистить поиск в инстаграм
как очистить память инстаграм
очистить данные инстаграм
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Требуется перевод 15 минут интересного видео с английского языка на русский. Перевод должен быть предоставлен в формате WORD. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.Переводы37 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо перевести 30 минут интересного видео с английского языка на русский. Готовый перевод требуется предоставить в формате WORD. Ожидаются предложения от ответственных исполнителей.Завершен3 года назад
Требуется перевод текста на английский язык. Ожидается качественная и точная передача смысла оригинала. Укажите уровень профессионализма и опыт в переводах.Переводы161 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить перевод небольшого текста на английский язык. Ожидается точность и сохранение смысла оригинала в переводе. Подробности в задании.Переводы148 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод текста на английский язык. Укажите уровень владения языком, стоимость услуги и сроки выполнения заказа. Ожидается качественный и точный перевод.Завершен3 года назад
- $66
Необходимо перевести текст объемом 100 слов с английского языка на русский. Скачайте архив, разархивируйте его и выполните перевод в текстовом редакторе. Убедитесь, что перевод точный и соответствует оригиналу.Переводы137 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нейтив-переводчик для перевода текстов с русского на английский. Тематика включает маркетинг и деловые письма/скрипты. В отклике укажите ставку за слово, готовность приступить к работе и отзывы.Переводы54 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется профессиональный перевод текстов на турецкий и английский языки с акцентом на туристическую тематику. Необходимы качественные и точные переводы для использования в сфере туризма.Закрыт3 года назад