Нейтив для переводов с русского на английский

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Закрыт54 заявки912 просмотров

Ищем человека, который поможет перевести текст на английский.

Тип текста ( о маркетинге, деловые письма/скрипты)При отклике от вас просим добавить

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3 года назад
piskarevatn1105
Татьяна 
24 года
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Была
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Заявки фрилансеров

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