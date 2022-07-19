Перевод текста

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Закрыт37 заявок683 просмотра

Нужен перевод научной статьи по языкознанию, с русского на китайский, 5 страниц

Срок выполнения: 5 дней

Нужно, чтобы было много стилистически окрашенной лексики

3 года назад
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