AndNirkov

Андрей Нырков AndNirkov

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Делаем быстро, профессионально, качественно!

Наша команда инициативных профессионалов всегда рада помочь Вам в работе с текстами. Специализируемся на переводах любой тематики и сложности; огромное количество языков: европейские (английский, немецкий, французский и др.), славянские (русский, украинский, польский и др.), азиатские (китайский, японский, корейский и др.), а также экзотические языки (малайский, хинди, фарси и др.). Любая языковая пара! Знаем своё дело и ответственно подходим к выполнению. Делаем качественно и в оговоренные сроки. Готовы к выполнению тестовых заданий! О цене договоримся :)

Сайт: https://inspector-cat.com/

Независимые отзывы на разных сайтах фриланс:

https://freelance.ru/Ihor_Smoylov

https://freelancehunt.com/freelancer/Ihor_Smoylov.html

https://www.fl.ru/users/Viktor_Pospelov/

https://www.weblancer.net/users/AndNirkov/

https://freelance.ua/user/Inspector_Cat/opinions/?page=1

Портфолио:

https://inspector-cat.com/portfolio/

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1393
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Переводы

Отзывы заказчиков

guest_16466783898984
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
2 балла
2 года назад
Перевод 3 документов
Плохая работа
guest_16466783898984
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
2 балла
2 года назад
Перевод с польского на английский
Плохая работа
wowapetr34302
35 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$26
10 баллов
2 года назад
Перевод блокнота на английский
Спасибо за перевод с русского на английский, все быстро и качественно!
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству
Ответный отзыв
linafliginskikh
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Перевод текста на АМЕРИКАНСКИЙ английский
Спасибо!
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству
Ответный отзыв
smakarovpro
Ярослав 
71 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$21
10 баллов
2 года назад
Перевести 2 страницы A4 (440 слов) Русский -> Португальский
Всё ок
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Переводы
130 отзывов(-2)
$2/час
от $1от 1 дня
#16