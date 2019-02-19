Перевод на венгерский

$25
ПереводыЗакрыт6 заявок155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые переводчики. Необходим грамотный перевод, ручной, без использования машинных переводчиков с русского на венгерский, 5 учётных страниц. Срок 2 суток. Документ предоставлю в ЛС. Интересуют прямые переводчики без посредников

5 лет назад
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад