Перевод текста

ПереводыЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Нужен срочно перевод текста на казахский язык, на хороший казахский язык. 

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Текст в личку 

5 лет назад
r0man_1992
31 годФранция
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад