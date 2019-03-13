Нужен рерайт политики конфиденциальности и условий на сайте + перевод

ПереводыЗавершен5 заявок163 просмотра
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Всего ~2300 символов с пробелами, нужно перевести с английского на русский. Затем небольшой рерайт и обратный перевод с небольшими изменениями. 

5 лет назад
whyicantfly
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Anastasiia25
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$7
1 день
WMZ
Анастасия без лишних вопросов поняла задание, выполнила свою работу быстро и качественно, Рекомендую к сотрудничеству
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