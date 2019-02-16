Перевод текста для игры.

https://unispot.plus/ вот этот сайт надо перевести, всего 3500знаков или 490слов. перевод нужен для людей, поэтому не слово в слово а с учетом языковых особенностей. (читать проверять будут немцы и французы, поэтому не пытайтесь обмануть гуглпереводчиком) ...