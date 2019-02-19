Перевод видео (с англ. на русский).

Перевод текста для игры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести текст с видео (3 минуты 40 секунд). И примерно разбить по времени его: где о чем говорится.
Вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=Gj5g454AD4E
Интересует стоимость данной работы.
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