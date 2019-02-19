Перевод видео (с англ. на русский).

ПереводыЗавершен2 заявки141 просмотр
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Нужно перевести текст с видео (3 минуты 40 секунд). И примерно разбить по времени его: где о чем говорится.

Вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=Gj5g454AD4E

Интересует стоимость данной работы.

5 лет назад
till_ok
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$25
2 дня
WMZ
Очень порадовал данный исполнитель. Отдал работу раньше срока + приятно удивил качеством исполнения. Определенно обращусь ещё по мере надобности. P.S. Удачи и успехов, Лёх!
Благодарю за интересный проект и быструю оплату! Хороших исполнителей и приятных эмоций Илья! Обращайся! :)
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