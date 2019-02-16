Переозвучка видео-ролика с русского на немецкий

ПереводыЗакрыт1 заявка179 просмотров
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Надо перевести и переозвучить видео-ролик с русского на немецкий язык

Видео ролик с минусом (без озвучки) - https://fex.net/203839938660

Видео ролик с минусом (с русской озвучкой) - http://vector-plus.com.ua/galereya/

Текст озвучки - https://docs.google.com/document/d/1Ji48cebfbZU9b7NVFZoe7uLuiP0kXHms_OmcUTBLcKU

5 лет назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад