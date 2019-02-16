Переозвучка видео-ролика с русского на немецкий

Нужно перевести текст с видео (3 минуты 40 секунд). И примерно разбить по времени его: где о чем говорится. Вот ссылка на видео: [url=https://www.youtube.com/watch?v=Gj5g454AD4E]https://www.youtube.com/watch?v=Gj5g454AD4E[/url] Интересует стоимость данной работы.