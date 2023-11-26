Фриланс: переводы (переводчик)

13 открытых заказов
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Перевод - работа очень непростая, требующая, помимо знания иностранного и родного языков, еще и способности к понятному изложению мыслей. Технические, литературные, философские - переводы могут быть самыми разными, а основой для них могут стать информационные, научные статьи, публикации, художественные тексты, описания.

Этот раздел биржи специально создан для прямого взаимодействия работодателей и исполнителей, размещения и поиска работы переводчиком: вакансий и одноразовых задач. Если ваша цель - найти профессионального переводчика из Украины или России, способного в установленный срок сделать большой объем работы, не теряйте ни минуты!

Чем особенна работа переводчиком удаленно?

В качественных услугах перевода ныне заинтересовано много компаний и частных лиц. Они не хотят переплачивать бюро в своих городах, а разыскивают специалистов на фрилансе, способных быстро и профессионально изложить на нужном языке техническую или юридическую документацию, разнообразные аннотации, деловые письма и много чего другого. Вакансии переводчика нынче актуальны и востребованы.

Такая работа в удаленном формате предполагает профессиональное знание языка, а не простое умение пользоваться соответствующими компьютерными программами. Только за хороший, быстрый и грамотный перевод заказчики платят достойную цену. И здесь требуется объективная оценка своих знаний. Чтобы претендовать на вакансии переводчика удаленно, нужно быть настоящим профи.

В целом, фриланс переводчик может быть, как лингвистом с профильным образованием, так и человеком, длительное время проживающим за рубежом, но владеющим русским. Они одинаково востребованы в зависимости от вида задания.

Заказ перевод: виды работ

Вакансии перевода очень разнообразны по своему наполнению, а все, потому что работа с иностранным текстом делится на виды и типы. Самое большое деление происходит по форме речи:

  • устные;
  • письменные.

Также имеет значение жанрово-стилистическая характеристика исходного материала. Он может быть:

  • научно-техническим;
  • общественно-политическим;
  • художественным;
  • юридическим;
  • медицинским;
  • бытовым.

За типом контента выделяют переводы:

  • документов;
  • статей;
  • субтитров;
  • фильмов;
  • игр.

И, конечно, большую роль играет исходный язык текста. Наиболее востребованными языками сегодня являются:

  • английский;
  • китайский;
  • немецкий;
  • испанский;
  • французский;
  • итальянский.

Вакансия перевод: как создать и опубликовать?

Создайте новый заказ перевод прямо сейчас, тем более что это не потребует от вас ничего сложного. Укажите в его названии, что вам требуется, заполните поле описанием задачи и не забудьте указать предполагаемый бюджет. Всего три простых шага, чтобы заинтересованный фрилансер переводчик мог откликнуться на ваш проект.

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Переводчик: вакансии, требования, преимущества

Работа переводчиком на дому - это перспективное направление, гарантирующее стабильный заработок, возможно без отрыва от основной занятости. Правда, как и любой другой удаленный труд, она требует от исполнителя усидчивости и организованности. Получив заказ перевести текст, придется соблюдать установленные сроки, иначе - негативный отзыв и недоверие заказчика.

Какую зарплату может приносить работа на дому переводами? Это зависит от нескольких факторов:

  • распространенности/редкости языка;
  • направленность контента;
  • профессиональный рейтинг исполнителя.

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  • Google translate

    $10

    надо добавить гугл переводчик на сайт. если вы можите помощь напишите пожалуйста на вотс ап

    Переводы4 заявки
    Открыт
    2 дня назад

  • Переклад пушту

    Вітаю! На проектну роботу потрібен перекладач пушту! Потрібно буде перекласти особисті документи. Від вас очікую досвід у перекладах, високий рівень володіння мовою і швидкий зворотній зв'язок. У відгуках, будь ласка, ...

    Переводы11 заявок
    Открыт
    4 дня назад

  • Перекладач дарі

    Вітаю! На проектну роботу потрібен перекладач дарі! Потрібно буде перекласти особисті документи. Від вас очікую досвід у перекладах, високий рівень володіння мовою і швидкий зворотній зв'язок. У відгуках, будь ласка, ...

    Переводы6 заявок
    Открыт
    4 дня назад

  • Переклад тексту

    Нужно сделать перевод художественного текста с русского на английский язык.

    Переводы4 заявки
    Открыт
    7 дней назад

  • Перекласти текст

    $950

    Потрібно зробити переклад художнього тексту  з російської на англійську мову.

    Переводы101 заявка
    Открыт
    14 дней назад

  • Потрібні перекладачі

    Нам потрібні хороші перекладачі для перекладу наших файлів і книг з англійської на українську.

    Переводы40 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Перекладач турецької мови

    Потрібен послідовний переклад на турецьку мову для супроводу делегації з Туреччини у складі кількох осіб, яка протягом трьох тижнів відвідуватиме сільськогосподарські підприємства по Україні.

    Переводы5 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • English to Ukrainian

    $1000

    У нас є кілька навчальних книг, які ми хотіли б перекласти з англійської на українську, тому ми шукаємо хороших перекладачів, які могли б виконати цю роботу.

    Переводы31 заявка
    Открыт
    19 дней назад

  • Вычитка и корректура текста на португальском

    Есть оригинал текста на русском языке. Есть перевод на португальский (бразильский), сделанный через ChatGPT. От вас нужно одно из двух: 1) перевести текст с русского на бразильский, чтобы он был хорошо написан ...

    Переводы26 заявок
    Открыт
    месяц назад