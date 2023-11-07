Перевод страниц web (веб) сайтов на русский, английский — это одна из наиболее востребованных услуг. Западные пользователи все чаще обращаются к порталам из Рунета, да и крупные компании очень часто нуждаются в англоязычной версии собственного сайта. Именно поэтому услуги научно-технического перевода пользуются высоким спросом. В то же время переводчик технической литературы, документации, текстов обязан обладать отменным знанием языка. Необходимо, чтобы переводчик отлично ориентировался в рассматриваемой теме, он должен знать все технические термины. Естественно при подобных условиях перевод научно технических текстов, документации, литературы предстает весьма сложным процессом. Поэтому для поисков переводчика придется потратить немало времени.



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