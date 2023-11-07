Фрилансеры: переводчики

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Перевод страниц web (веб) сайтов на русский, английский — это одна из наиболее востребованных услуг. Западные пользователи все чаще обращаются к порталам из Рунета, да и крупные компании очень часто нуждаются в англоязычной версии собственного сайта. Именно поэтому услуги научно-технического перевода пользуются высоким спросом. В то же время переводчик технической литературы, документации, текстов обязан обладать отменным знанием языка. Необходимо, чтобы переводчик отлично ориентировался в рассматриваемой теме, он должен знать все технические термины. Естественно при подобных условиях перевод научно технических текстов, документации, литературы предстает весьма сложным процессом. Поэтому для поисков переводчика придется потратить немало времени.

Но вы можете легко решить этот вопрос, обратившись к услугам сервиса Weblancer. На нашем портале уже зарегистрированы сотни переводчиков. Многие из них предлагают услуги научно-технического перевода. Чтобы подобрать подходящего исполнителя, вам достаточно создать собственный проект, и отобрать из десятков претендентов того, кто в наибольшей степени соответствует заданным требованиям.

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Алексей Литвинцев
32 года, Украина
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Был онлайн 2 часа назад
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Работа с англ-нем-фр-исп-итал. Огромный опыт. Портфолио по всем языкам

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Антон Инжиров
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Был онлайн 1 день назад
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Переводы любой тематики

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Наталья Кирилова
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Была онлайн 3 дня назад
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Все темы, кроме технических и узкоспециальных

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Екатерина О.
19 лет, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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Марк П.
Марк П. 
19 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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5
4 балла

Переведу для вас текст максимально эффективно, а об оплате мы всегда сможем договориться.

перевод с русского
Мехти Д.
Мехти Д. 
25 лет, Азербайджан
1 год в сервисе
Был онлайн 5 дней назад
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$2 / 1К знак.
от $5
6
3 балла

Я являюсь носителем Английского и Турецкого языка. Так же владею Испанским и Немецким языками на уровне С1. Письменный и синхронный перевод.

перевод технического текста
Олександр И.
19 лет, Украина
10 месяцев в сервисе
Был онлайн 23 часа назад
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$1 / 1К знак.
от $5
7
1 балл

Могу выполнить перевод на английский, русский и украинский. Хорошая читаемость и высокое качество текста обеспеченно!

Лучший фрилансер
— Лучший рерайтер ноября '23
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Вероника Кльокта
27 лет, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 3 недели назад
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$1 / 1К знак.
от $10
8

Умело владею множеством языков(перечислены в моем резюме). Могу сделать профессиональный перевод любого уровня сложности. Работаю на результат!

перевод с русскогоперевод с английского
Юлія П.
Юлія П. 
27 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$5 / 1К знак.
от $5
9

Перевод текстов общей тематики

перевод с русскогоuiux
Нина Ф.
Нина Ф. 
63 года, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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$20 / час
от $10
10

Для текстовых переводов - 1$ за 1000 знаков

София М.
София М. 
23 года, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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от $10
11

Текст до 500 символів

перевод с русскогоперевод с английскогоперевод с русского на французский
Феличия Т.
30 лет, Молдова
12 лет в сервисе
Была онлайн 2 месяца назад
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$2 / 1К знак.
12

Переведу с/на Румынский, Русский, Английский

Потапов В.
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Был онлайн 2 недели назад
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Fortuna semper mecum est

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