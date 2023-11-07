Фрилансеры: переводчики
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Работа с англ-нем-фр-исп-итал. Огромный опыт. Портфолио по всем языкам
Переводы любой тематики
- Перевод ролика с англ на рус (+создание субтитров)
- Перевод SEO статей с русского на английский
- Перевод веб-сайта с английского на русский
- Перевод Whitepaper (Английский-русский)
Все темы, кроме технических и узкоспециальных
Переведу для вас текст максимально эффективно, а об оплате мы всегда сможем договориться.
Я являюсь носителем Английского и Турецкого языка. Так же владею Испанским и Немецким языками на уровне С1. Письменный и синхронный перевод.
- Выполнил перевод на медицинскую тематику (RU-ESP).
- Выполнил перевод на медицинскую тематику (RU-ESP).
- Выполнил перевод медицинской тематики (RU - ESP).
- Выполнил перевод на медицинскую тематику (RU-ESP).
Могу выполнить перевод на английский, русский и украинский. Хорошая читаемость и высокое качество текста обеспеченно!
Умело владею множеством языков(перечислены в моем резюме). Могу сделать профессиональный перевод любого уровня сложности. Работаю на результат!
Перевод текстов общей тематики
- Португальский. Перевод презентации с английского
- Эстонский. Гемблинг тематика
- Узбекский. Беттинг тематика
- Английский. Перевод сайта IT-платформы
Для текстовых переводов - 1$ за 1000 знаков
Текст до 500 символів
Переведу с/на Румынский, Русский, Английский
Fortuna semper mecum est
Перевожу все виды текстов и стили написания.
Выполняю заказ быстро и качественно!
Хочу работать, жду заказов , приму все условия заказчика.
Smart translation and copywriting. English, Ukrainian, Russian, and more. Quality, professionalism, speed, low price, and no middlemen.
Русский, украинский, английский, итальянский в любой языковой паре.
Работаю качественно, в срок. Это моя специализация.