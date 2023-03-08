julijazahosha95g

Юлія Сулім julijazahosha95g

 
28 летУкраина/Любомль
год на фриланс-бирже
Была
4 дня назад
Шукаєш людину, яка виконає роботу якісно і в короткий термін? Тоді тобі потрібна саме я.

Мене звати Юлія, мені 27 років і я працюю копірайтером, рерайтером, перекладачем.

Мені притаманні всі якості, які необхідні для успішного фрілансера на мою думку.

Тому в мені поєднані такі властивості:

•Грамотна письмова та усна мова.

•Володіння мовами: українська, російська,англійська, польська

•Емоційна стійкість.

•Чітка дикція.

•Знання етикету ділового спілкування.

•Висока швидкість перекладу технічних текстів (30 текстів/місяць).

•Вміння швидко, без зупинок переключатись з однієї мови на іншу.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
13%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
tauna_17
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$15
10 баллов
8 месяцев назад
Копирайтер
Юлия проявила себя, как грамотный специалист. Все тексты уникальны 100%. Рекомендую к сотрудничеству.
Гарний замовник, рекомендую.
Ответный отзыв
Rabotnik007
Антон 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
12 отзывов
$8
9 баллов
8 месяцев назад
Написать статью
Юлия молодец, хорошо пишет текста
Працюю з Антоном не вперше. Завдання зрозумілі чіткі. Чесний і приємний замовник. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rabotnik007
Антон 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
12 отзывов
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Написание статьи о получении справки для водителя в частном МЦ
Гарно виконана робота. Терміни не порушила, все зробила як і домовлялись. Рекомендую
Надійний і приємний замовник. Чітко описав завдання та відразу після виконання оплатив його. Рекомендую.
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