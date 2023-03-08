Шукаєш людину, яка виконає роботу якісно і в короткий термін? Тоді тобі потрібна саме я.

Мене звати Юлія, мені 27 років і я працюю копірайтером, рерайтером, перекладачем.

Мені притаманні всі якості, які необхідні для успішного фрілансера на мою думку.

Тому в мені поєднані такі властивості:

•Грамотна письмова та усна мова.

•Володіння мовами: українська, російська,англійська, польська

•Емоційна стійкість.

•Чітка дикція.

•Знання етикету ділового спілкування.

•Висока швидкість перекладу технічних текстів (30 текстів/місяць).

•Вміння швидко, без зупинок переключатись з однієї мови на іншу.