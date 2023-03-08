Шукаєш людину, яка виконає роботу якісно і в короткий термін? Тоді тобі потрібна саме я.
Мене звати Юлія, мені 27 років і я працюю копірайтером, рерайтером, перекладачем.
Мені притаманні всі якості, які необхідні для успішного фрілансера на мою думку.
Тому в мені поєднані такі властивості:
•Грамотна письмова та усна мова.
•Володіння мовами: українська, російська,англійська, польська
•Емоційна стійкість.
•Чітка дикція.
•Знання етикету ділового спілкування.
•Висока швидкість перекладу технічних текстів (30 текстів/місяць).
•Вміння швидко, без зупинок переключатись з однієї мови на іншу.
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$10
средняя цена заказа
13%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 месяцев назад
Юлия проявила себя, как грамотный специалист. Все тексты уникальны 100%. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Гарний замовник, рекомендую.
$8
9 баллов
8 месяцев назад
Юлия молодец, хорошо пишет текста
Ответный отзыв
Працюю з Антоном не вперше. Завдання зрозумілі чіткі. Чесний і приємний замовник. Рекомендую.
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Гарно виконана робота. Терміни не порушила, все зробила як і домовлялись. Рекомендую
Ответный отзыв
Надійний і приємний замовник. Чітко описав завдання та відразу після виконання оплатив його. Рекомендую.