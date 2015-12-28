tauna_17

Таисия Козерюк tauna_17

 
53 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 дней назад
Имею практический опыт в написании продающих и аналитических статей.

Располагаю временем для выполнения срочных заказов.

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Отзывы заказчиков
Lina_227
35 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написать продающий текст для маркетплейса Казаньэкспресс
Отличный специалист своего дела. Рекомендую на все 100%
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. Предоплата. Все по высшему разряду! Рекомендую!
Ответный отзыв
YaroslavaAn
Ярослава 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Написание SEO-статей на сайт детской одежды
От исполнителя не понадобилось так много работы, как ожидалось изначально. Полученные статьи хорошие
Четко поставленная задача, приятное общение, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$28
10 баллов
5 лет назад
Создание описаний для рубрик на сайте.
Качественная работа, всё по ТЗ, рекомендую
Прекрасный заказчик. Четкое задание и своевременная оплата. Общение на высшем уровне! Обращайтесь еще!
Ответный отзыв
maximus007
Максим 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
3 статьи стоматологической тематики
С первого раза и все в точку! При необходимости точно обращусь еще
С Максимом очень приятно работать! Никаких придирок, все быстро, слаженно, в срок! Спасибо за интересный заказ. Обращайтесь!
Ответный отзыв
anover
Андрей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Тексты для товаров каминной тематики
Рекомендую Таисию как хорошего копирайтера. Задания выполнялись в срок, требовали минимум корректировок.
Очень довольна совместной работой и приятным общением. Рекомендую Андрея, как безупречного заказчика и порядочного человека!
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