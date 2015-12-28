Таисия Козерюк tauna_17tauna_17
53 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 дней назад
Имею практический опыт в написании продающих и аналитических статей.
Располагаю временем для выполнения срочных заказов.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Описание категории товаров. Мужские куртки.54 просмотра
- Сторителлинг. Домашнее эмоциональное насилие41 просмотр
- Уход за кожей лица44 просмотра
- Особенности ремонта ванной комнаты в новостройке174 просмотра
- Брюки-пилоты: обретите свободу движений153 просмотра
- Авиа-одежда для женщин: возьмите меня в небо!157 просмотров
- Ремонт телефонов182 просмотра
- Игры задания для запуска речи у неговорящих детей127 просмотров
- Недвижимость141 просмотр
- Латексные шары134 просмотра
- Крем ЗДОРОВ от простатита256 просмотров
- Жидкий каштан NIGHT+361 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Отличный специалист своего дела. Рекомендую на все 100%
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятное ТЗ. Предоплата. Все по высшему разряду! Рекомендую!
$40
10 баллов
4 года назад
От исполнителя не понадобилось так много работы, как ожидалось изначально. Полученные статьи хорошие
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, приятное общение, оплата в срок. Рекомендую!
$28
10 баллов
5 лет назад
Качественная работа, всё по ТЗ, рекомендую
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Четкое задание и своевременная оплата. Общение на высшем уровне! Обращайтесь еще!
$30
10 баллов
8 лет назад
С первого раза и все в точку! При необходимости точно обращусь еще
Ответный отзыв
С Максимом очень приятно работать! Никаких придирок, все быстро, слаженно, в срок! Спасибо за интересный заказ. Обращайтесь!
$50
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую Таисию как хорошего копирайтера. Задания выполнялись в срок, требовали минимум корректировок.
Ответный отзыв
Очень довольна совместной работой и приятным общением. Рекомендую Андрея, как безупречного заказчика и порядочного человека!