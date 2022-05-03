Сторителлинг. Домашнее эмоциональное насилие

Домашнее эмоциональное насилие Бьют – беги, так учит народная мудрость. В этом случае, как на войне все понятно, что черное, а что белое. Но как распознать в милом,

любимом белом и пушистом зайчике коварного и зубастого хищника, который как

кошка с мышкой забавляется со своей жертвой, как вовремя рассмотреть, что в

семье процветает ни любовь и уважение, а домашнее эмоциональное насилие?

Ольга вышла замуж по любви. А как можно было не влюбиться в такого внимательного галантного

кавалера, который всегда был нежным, предупредительным, заботливым. Дарил цветы, подарки, потрясающе красиво ухаживал. Она, как мотылек

на яркий огонь полетела к нему в объятья, не предполагая, что уже через три

года будет мечтать вырваться из рук любимого, оказавшегося хищным пауком со

всех сторон опутавшего ее липкой, больно впивающейся в тело крепкой паутиной.

Он контролировал все ее встречи, обвиняя в неправильных поступках. Настраивал против подруг, в

результате чего она осталась без друзей. Он не поощрял общения с родными, и она

перестала с ними видеться. Она стала бояться делать самостоятельные шаги. При

этом у него был обширный круг друзей и знакомых, где он любил покрасоваться и

показать на людях как заботится о жене. Поэтому однажды Ольга, намекнув

знакомой о том, что хочет развестись, услышала недоуменный возглас: «Ты что, у

тебя же все есть, такой муж душка. Ты, наверное, с жиру бесишься».

А Ольга задыхалась, пытаясь выдержать, все плотнее сжимавшиеся путы паука, который получал

удовольствие, по капле высасывая ее энергию, делая ее безвольной и смирной. Но

даже покорность и послушание не приводили к гармонии в доме. Он все равно

находил за что обвинить, сделать выговор, накричать и даже унизить.

Он не бил ее, но хватало слов и извращенной реальности, чтобы чувствовать себя растоптанной,

беззащитной, маленькой запуганной девочкой, не знающей что делать и как жить

дальше.

Справедливости ради надо сказать, что случались моменты, когда он опять становился милым,

галантным. И тогда в ней снова вспыхивала любовь и надежда, что весь недавний

кошмар – досадное недоразумение, что муж больше не вернется к тиранству и

дальше все будет хорошо. Но предположение о вернувшейся гармонии оказывалось

лишь передышкой перед новыми обвинениями, придирками с извращенным подтекстом,

с еще более изощренными запугиваниями и унижениями, приправленными соусом

глубокой заботы о ее благе. Он, как акула брал жертву в оборот, нарезая круги,

сокращая, разделяющее их расстояние, не переставая улыбаться смертоносным

оскалом.

В такой или подобной этой ситуации оказываются сотни женщин. Но страшно другое, что многие из них даже не подозревают, что

подвергаются домашнему эмоциональному насилию, а рядом с ними абьюзер –

человек, получающий удовольствие, издеваясь над своей жертвой.

Последствия психологического насилия, совершаемого в семье над женщиной, не заставляют себя долго ждать. У нее очень сильно

снижается самооценка, утрачивается чувство собственного достоинства, возникает

острое ощущение собственной виновности во всем, никчемности, может появиться

депрессия, состояние тревожности, невротические расстройства и психосоматика.

Что такое домашнее эмоциональное насилие

Разберем это понятие по частям:

· Насилие – наверное и объяснять не надо. Это то, что делают с человеком против его воли,

не спрашивая разрешения, не считаясь с его состоянием, чувствами, желаниями.

Насильник напрочь отказывается воспринимать партнера личностью, обращаясь с

ним, как со своей неодушевленной собственностью.

· Эмоциональное или психологическое, или моральное – это такое, которое бьет не по телу, а по

эмоциям, душе, сознанию. От него не остается видимых синяков, но раны от такого

насилия не менее, а подчас более опасны для человека, потому что приводят к

травмам психики, невротическим расстройствам, залечить которые гораздо сложнее,

чем физические. Психологическое насилие не только трудно распознать, но и потом

доказать, потому что явных телесных следов нет, а психологическая травма, как

последствие насилия проявляется не сразу.

· И, наконец, домашнее – это значит от самых близких: семья, родные от тех, кого принято считать защитниками, своими, кровными. К кому мы обычно прибегаем в

трудную минуту. Но в данном случае эти близкие представляют опасность для нас,

поскольку являются насильниками.

Как понять, что домашнее эмоциональное насилие (ДЭН) есть в вашей жизни?

· Когда отношения с родными – с кем-то одним: мужем/женой, матерью, отцом, сестрой, братом или с несколькими: тетушки,

родители, братья/сестры и пр. такие, что после общения (встречи) с ними вы

чувствуете себя плохо.

· Когда в семье, в кругу родственников вы не можете быть собой. Расслабиться и вести себя так, как хочется.

· Когда вам постоянно приходится перед кем-то из домашних заискивать, оправдываться.

· Когда вам не хочется идти домой, потому что там сумрачно, вечные тучи и удушье.

Если вы все это чувствуете, то 10 из 10, что вы подвергаетесь эмоциональному насилию со стороны кого-то из родных. Многие люди не понимают, почему им плохо в кругу семьи. Не предполагают, что опасность может исходить от самых близких.

Например, заботливая мама, которая каждый раз спрашивает, как прошел день и аккуратно,

исподволь, услышав ответ, обязательно укажет, где был совершен промах, даже

если в ее совете никто не нуждается. Которая обязательно скажет, увидев новую

прическу дочери: «Зачем ты так коротко подстриглась?» или поинтересуется: «Почему ты кроссовки под платье надеваешь, у тебя что босоножек нет?» И не важно, что дочь скоро будет отмечать полувековой юбилей и у нее своя семья, дети.

Считается, что мамина роль – опекать, для нее дочь/сын остается навсегда ребенком. И дочь, несмотря на внутреннюю досаду и

раздражение пытается терпеть мамины неуместные вопросы, критику, нравоучения,

позволять вмешиваться в личную жизнь.

Или, например, муж на рассказ жены об успешном опробовании нового кулинарного рецепта, вдруг, как из холодного душа обдаст: «Ты от этого каше варения уже скоро в двери не войдешь». Заботится о фигуре жены, поглощая свежеиспеченный пирог и поглаживая свое обширное брюшко.

А может, к примеру, свекровь, пришедшая в ваше отсутствие, обойдет все углы в квартире и оставит записку с нелицеприятными

замечаниями невестке, что сделано не так и, как надо. Она ведь хочет, чтобы

было лучше, а молодые без нее не разберутся, так оправдывает свое поведение

взрослая женщина и, терпит, не пытаясь возразить, невестка. На самом деле во всех этих приведенных примерах совершается эмоциональное насилие. И пусть прикрывается оно благими

намерениями, но это чистой воды психологическое насилие родителей, мужа,

свекрови, потому что никто не просит советовать, критиковать и указывать там,

где я сама справлюсь. Я взрослая, разберусь.

Печально то, что жертвы семейного психологического насилия не способны различить, что их насилуют, а, следовательно, не могут

защититься от этого.

Это как радиация или тот же вирус – пощупать руками нельзя, увидеть глазами тоже. Но опасность от этого не становится меньше.

Главное, знать ее приметы. Так и с эмоциональным насилием, чтобы знать, как

противостоять ему, надо сначала научиться его узнавать, различать, прикрытые

заботой и сопереживанием манипуляции, чтобы не путать действительную заботу с

патологической опекой и контролем, а потом тренировать психологический

иммунитет.

Признаки эмоционального насилия

1). Близкий родственник влезает в ваши дела с советами и рекомендациями, хотя вы его не

просилиоб этом. Аргумент с его стороны – «Это для твоего же блага». 2). Сравнивает с кем-либо, а особенно не в вашу пользу. Аргумент – «Хочу, чтобы ты стала лучше». 3). Использует сарказм, иронию, насмешки в ваш адрес. Аргумент – «Это просто к слову, а не с целью обидеть». 4). Унижает, оскорбляет наедине и на людях. Аргумент – «Сама виновата, довела меня своим поведением». 5). Применяет газлайтинг – намеренно отрицает чувства, переживания, которые вы испытываете (ты не понимаешь, ты не можешь этого ощущать, ты ошибаешься). Аргумент – «Язнаю тебя лучше всех». 6). Контролирует вашу жизнь, требуя отчета – где была, когда пришла, с кем общалась, что говорила. Проверяет телефон, переписку

в соцсетях. Аргумент –«Надо следить, чтобы ты никуда не вляпалась». 7). Говорит обидные вещи, маскируя их под шутку. Аргумент – «Я же любя…». 8). Отказывается признавать ваши сильные стороны, обесценивает достижения. Например, на рассказ о получении долгожданного

повышения резюмирует: «Подумаешь, добилась повышения, просто больше некому эту должность предложить». Аргумент – «Я старше, мудрее, опытнее, мне виднее, а ты будь скромнее». 9). Отказывается разговаривать с вами, заниматься сексом, давать деньги, чтобы наказать. Аргумент – «Чтобы стала послушной девочкой». 10). Ведет себя непредсказуемо – то холодный, то эмоциональный. И вы не понимаете в какой момент каким будет партнер.

Точно, как в песне: «Какой прогноз дожди или туманно Не ждет ли нас нечаянно беда. Тебя, как извержение вулкана, Я предсказать не в силах никогда…»

И еще один признак, что в отношениях есть домашнее эмоциональное насилие – вы к партнеру испытываете жалость, несмотря на то, что он с вами

поступает плохо.

Жертва полностью пропитывается чувством собственной виновности, а поведение насильника воспринимает как правильное, нормальное. Соглашается

с его придирками, наказаниями и даже оскорблениями, как с оправданными и

справедливыми. Часто жертва эмоционального насилия продолжает любить

насильника, искренно веря, что его поведение случайность, что когда она исправится

и будет делать так как он требует все наладится.

Проблема психологического насилия в том, что на самом делеабьюзеру не нужно, чтобы вы становились хорошей девочкой. Он упивается

вашими страхами, унижением, наслаждается самим процессом насилия. И если вы,

желая избежать конфликта, в другой раз сделаете так, как он настаивал,

поверьте, он все равно найдет повод и причину вас отчитать. Не ждите от него

похвалы, одобрения, поддержки – он ориентирован на другое.

Кстати, в своей практике у ряда женщин я наблюдала важный предупреждающий звоночек, как лакмусовая бумажка, показывающий, что у вас в

отношениях с мужем присутствует психологическое насилие – это потеря

сексуального влечения к партнеру. Он вас привлекал, привлекал и вдруг раз, все

куда-то делось, просто пропало. Причина? Надо внимательно и объективно проанализировать

и с большой долей вероятности вы найдете признаки эмоционального насилия над

вами в поведении супруга.

Что делать

Как быть, если вы увидели характерные проявления психологического насилия в своей семье? Первое, с чего надо начинать – учиться отслеживать свои

эмоции, ощущения в отношениях. Часто люди, подвергающиеся эмоциональному

насилию не предают значения, что им не комфортно при общении и в результате у

них происходит изоляция чувств. Они терпят насилие, боясь скандалов, страшась

поругаться с партнером, стараются не обижать его.

Муж давит, кричит, контролирует, оскорбляет, а вы, пытаетесь приспособиться к созданным условиям и как устрица, захлопываете

створки, чтобы не было так больно и чувствительно. И действительно, ощущения притупляются,

но насилие продолжает бить в подсознание, а ваша закрытость и отстраненность от

себя только усугубляет ситуацию. Ваши чувства, не находя выхода начинают

воздействовать не только на подсознание, но и на органы, сигнализируя о

неполадках. Начинают мучить головные боли, бессонница, упадок сил, нестабильная

работа ЖКТ. Появляется повышенная раздражительность, постоянная слезливость.Необходимо

обращать внимание, отслеживать, что вы ощущаете в момент или после общения, как

на вас действует то, как с вами ведет себя партнер, родственник.

И если возникает саднящее чувство, что обращаются не так, как вам хочется, подавляют, унижают, оскорбляют, то стоит задать себе вопросы:

«Почему я позволяю так с собой поступать? Почему я испытываю обиду и вину

вместо возмущения?» Ответ на них будет вторым шагом на пути предупреждения эмоционального насилия. Знание себя, своих желаний,

потребностей – это основа для уверенности в себе, высокой самооценки, отсутствия страхов, понимания

собственных чувств и, следовательно, быстрая и правильная реакция. Люди,

которые плохо разбираются в том, что они испытывают в данный момент, постоянно

в себе сомневаются, всего боятся, руководствуются привитыми установками,

например, если я скажу что-то против он меня бросит – и становятся жертвами эмоционального

насилия в семье.

Когда сделаны первые два шага – вы научились отслеживать свои эмоции, узнавать эмоциональное насилие по признакам,прошли

самоанализ, можно переходить к третьему – установке собственных границ. Зная

себя, вы будете хорошо понимать свое пространство, почувствуете, когда пытаются

вторгнуться без разрешения на вашу территорию и будете сопротивляться.

Человек, осознающий свои границы, знает и потребности, поэтому ему сложно навязать эмоциональное насилие. Тогда вы не

пугаетесь выпада насильника, обращенного на вас, потому что верите себе, а не

его инсинуациям, не позволяете плохо с собой обращаться, даете отпор спокойно и

уверенно, и он утрачивает интерес продолжать. Человек может позволять эмоционально насильничать над собой, когда плохо знает и понимает себя и верит другому больше, чем своим

ощущениям.

А что сделала героиня нашей истории Ольга, о которой был рассказ в самом начале?

Попав ко мне на прием подавленная и измученная, она поняла, что не хочет так жить. Осознав и сформулировав желание

избавиться от унижений, постоянного морального прессинга, Ольга начала идти в

сторону своей внутренней свободы. Ее мотивировало желание и забота о своем

ребенке, страдавшем от тирании, поскольку нездоровая обстановка в семье

отражается, конечно и на нем.

Решение и способность действовать пришло ни одним днем, а потребовало больших усилий, чтобы вернуться

к себе и начать двигаться, руководствуясь своими потребностями, а не прихотями

другого.

Пусть пример Ольги поддержит многих женщин все еще страдающих от домашнего эмоционального насилия, поможет взглянуть на свое

положение в семье другими глазами и покажет, что может быть иначе, если

захотеть изменений и начать действовать.