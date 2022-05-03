Сторителлинг. Домашнее эмоциональное насилие

Домашнее эмоциональное насилие Бьют – беги, так учит народная мудрость. В этом случае, как на войне все понятно, что черное, а что белое. Но как распознать в милом,
любимом белом и пушистом зайчике коварного и зубастого хищника, который как
кошка с мышкой забавляется со своей жертвой, как вовремя рассмотреть, что в
семье процветает ни любовь и уважение, а домашнее эмоциональное насилие?
Ольга вышла замуж по любви. А как можно было не влюбиться в такого внимательного галантного
кавалера, который всегда был нежным, предупредительным, заботливым. Дарил цветы, подарки, потрясающе красиво ухаживал. Она, как мотылек
на яркий огонь полетела к нему в объятья, не предполагая, что уже через три
года будет мечтать вырваться из рук любимого, оказавшегося хищным пауком со
всех сторон опутавшего ее липкой, больно впивающейся в тело крепкой паутиной.
Он контролировал все ее встречи, обвиняя в неправильных поступках. Настраивал против подруг, в
результате чего она осталась без друзей. Он не поощрял общения с родными, и она
перестала с ними видеться. Она стала бояться делать самостоятельные шаги. При
этом у него был обширный круг друзей и знакомых, где он любил покрасоваться и
показать на людях как заботится о жене. Поэтому однажды Ольга, намекнув
знакомой о том, что хочет развестись, услышала недоуменный возглас: «Ты что, у
тебя же все есть, такой муж душка. Ты, наверное, с жиру бесишься».
А Ольга задыхалась, пытаясь выдержать, все плотнее сжимавшиеся путы паука, который получал
удовольствие, по капле высасывая ее энергию, делая ее безвольной и смирной. Но
даже покорность и послушание не приводили к гармонии в доме. Он все равно
находил за что обвинить, сделать выговор, накричать и даже унизить.
Он не бил ее, но хватало слов и извращенной реальности, чтобы чувствовать себя растоптанной,
беззащитной, маленькой запуганной девочкой, не знающей что делать и как жить
дальше.
Справедливости ради надо сказать, что случались моменты, когда он опять становился милым,
галантным. И тогда в ней снова вспыхивала любовь и надежда, что весь недавний
кошмар – досадное недоразумение, что муж больше не вернется к тиранству и
дальше все будет хорошо. Но предположение о вернувшейся гармонии оказывалось
лишь передышкой перед новыми обвинениями, придирками с извращенным подтекстом,
с еще более изощренными запугиваниями и унижениями, приправленными соусом
глубокой заботы о ее благе. Он, как акула брал жертву в оборот, нарезая круги,
сокращая, разделяющее их расстояние, не переставая улыбаться смертоносным
оскалом.
В такой или подобной этой ситуации оказываются сотни женщин. Но страшно другое, что многие из них даже не подозревают, что
подвергаются домашнему эмоциональному насилию, а рядом с ними абьюзер –
человек, получающий удовольствие, издеваясь над своей жертвой.
Последствия психологического насилия, совершаемого в семье над женщиной, не заставляют себя долго ждать. У нее очень сильно
снижается самооценка, утрачивается чувство собственного достоинства, возникает
острое ощущение собственной виновности во всем, никчемности, может появиться
депрессия, состояние тревожности, невротические расстройства и психосоматика.
Что такое домашнее эмоциональное насилие
Разберем это понятие по частям:
· Насилие – наверное и объяснять не надо. Это то, что делают с человеком против его воли,
не спрашивая разрешения, не считаясь с его состоянием, чувствами, желаниями.
Насильник напрочь отказывается воспринимать партнера личностью, обращаясь с
ним, как со своей неодушевленной собственностью.
· Эмоциональное или психологическое, или моральное – это такое, которое бьет не по телу, а по
эмоциям, душе, сознанию. От него не остается видимых синяков, но раны от такого
насилия не менее, а подчас более опасны для человека, потому что приводят к
травмам психики, невротическим расстройствам, залечить которые гораздо сложнее,
чем физические. Психологическое насилие не только трудно распознать, но и потом
доказать, потому что явных телесных следов нет, а психологическая травма, как
последствие насилия проявляется не сразу.
· И, наконец, домашнее – это значит от самых близких: семья, родные от тех, кого принято считать защитниками, своими, кровными. К кому мы обычно прибегаем в
трудную минуту. Но в данном случае эти близкие представляют опасность для нас,
поскольку являются насильниками.
Как понять, что домашнее эмоциональное насилие (ДЭН) есть в вашей жизни?
· Когда отношения с родными – с кем-то одним: мужем/женой, матерью, отцом, сестрой, братом или с несколькими: тетушки,
родители, братья/сестры и пр. такие, что после общения (встречи) с ними вы
чувствуете себя плохо.
· Когда в семье, в кругу родственников вы не можете быть собой. Расслабиться и вести себя так, как хочется.
· Когда вам постоянно приходится перед кем-то из домашних заискивать, оправдываться.
· Когда вам не хочется идти домой, потому что там сумрачно, вечные тучи и удушье.
Если вы все это чувствуете, то 10 из 10, что вы подвергаетесь эмоциональному насилию со стороны кого-то из родных. Многие люди не понимают, почему им плохо в кругу семьи. Не предполагают, что опасность может исходить от самых близких.
Например, заботливая мама, которая каждый раз спрашивает, как прошел день и аккуратно,
исподволь, услышав ответ, обязательно укажет, где был совершен промах, даже
если в ее совете никто не нуждается. Которая обязательно скажет, увидев новую
прическу дочери: «Зачем ты так коротко подстриглась?» или поинтересуется: «Почему ты кроссовки под платье надеваешь, у тебя что босоножек нет?» И не важно, что дочь скоро будет отмечать полувековой юбилей и у нее своя семья, дети.
Считается, что мамина роль – опекать, для нее дочь/сын остается навсегда ребенком. И дочь, несмотря на внутреннюю досаду и
раздражение пытается терпеть мамины неуместные вопросы, критику, нравоучения,
позволять вмешиваться в личную жизнь.
Или, например, муж на рассказ жены об успешном опробовании нового кулинарного рецепта, вдруг, как из холодного душа обдаст: «Ты от этого каше варения уже скоро в двери не войдешь». Заботится о фигуре жены, поглощая свежеиспеченный пирог и поглаживая свое обширное брюшко.
А может, к примеру, свекровь, пришедшая в ваше отсутствие, обойдет все углы в квартире и оставит записку с нелицеприятными
замечаниями невестке, что сделано не так и, как надо. Она ведь хочет, чтобы
было лучше, а молодые без нее не разберутся, так оправдывает свое поведение
взрослая женщина и, терпит, не пытаясь возразить, невестка. На самом деле во всех этих приведенных примерах совершается эмоциональное насилие. И пусть прикрывается оно благими
намерениями, но это чистой воды психологическое насилие родителей, мужа,
свекрови, потому что никто не просит советовать, критиковать и указывать там,
где я сама справлюсь. Я взрослая, разберусь.
Печально то, что жертвы семейного психологического насилия не способны различить, что их насилуют, а, следовательно, не могут
защититься от этого.
Это как радиация или тот же вирус – пощупать руками нельзя, увидеть глазами тоже. Но опасность от этого не становится меньше.
Главное, знать ее приметы. Так и с эмоциональным насилием, чтобы знать, как
противостоять ему, надо сначала научиться его узнавать, различать, прикрытые
заботой и сопереживанием манипуляции, чтобы не путать действительную заботу с
патологической опекой и контролем, а потом тренировать психологический
иммунитет.
Признаки эмоционального насилия
1). Близкий родственник влезает в ваши дела с советами и рекомендациями, хотя вы его не
просилиоб этом. Аргумент с его стороны – «Это для твоего же блага». 2). Сравнивает с кем-либо, а особенно не в вашу пользу. Аргумент – «Хочу, чтобы ты стала лучше». 3). Использует сарказм, иронию, насмешки в ваш адрес. Аргумент – «Это просто к слову, а не с целью обидеть». 4). Унижает, оскорбляет наедине и на людях. Аргумент – «Сама виновата, довела меня своим поведением». 5). Применяет газлайтинг – намеренно отрицает чувства, переживания, которые вы испытываете (ты не понимаешь, ты не можешь этого ощущать, ты ошибаешься). Аргумент – «Язнаю тебя лучше всех». 6). Контролирует вашу жизнь, требуя отчета – где была, когда пришла, с кем общалась, что говорила. Проверяет телефон, переписку
в соцсетях. Аргумент –«Надо следить, чтобы ты никуда не вляпалась». 7). Говорит обидные вещи, маскируя их под шутку. Аргумент – «Я же любя…». 8). Отказывается признавать ваши сильные стороны, обесценивает достижения. Например, на рассказ о получении долгожданного
повышения резюмирует: «Подумаешь, добилась повышения, просто больше некому эту должность предложить». Аргумент – «Я старше, мудрее, опытнее, мне виднее, а ты будь скромнее». 9). Отказывается разговаривать с вами, заниматься сексом, давать деньги, чтобы наказать. Аргумент – «Чтобы стала послушной девочкой». 10). Ведет себя непредсказуемо – то холодный, то эмоциональный. И вы не понимаете в какой момент каким будет партнер.
Точно, как в песне: «Какой прогноз дожди или туманно Не ждет ли нас нечаянно беда. Тебя, как извержение вулкана, Я предсказать не в силах никогда…»
И еще один признак, что в отношениях есть домашнее эмоциональное насилие – вы к партнеру испытываете жалость, несмотря на то, что он с вами
поступает плохо.
Жертва полностью пропитывается чувством собственной виновности, а поведение насильника воспринимает как правильное, нормальное. Соглашается
с его придирками, наказаниями и даже оскорблениями, как с оправданными и
справедливыми. Часто жертва эмоционального насилия продолжает любить
насильника, искренно веря, что его поведение случайность, что когда она исправится
и будет делать так как он требует все наладится.
Проблема психологического насилия в том, что на самом делеабьюзеру не нужно, чтобы вы становились хорошей девочкой. Он упивается
вашими страхами, унижением, наслаждается самим процессом насилия. И если вы,
желая избежать конфликта, в другой раз сделаете так, как он настаивал,
поверьте, он все равно найдет повод и причину вас отчитать. Не ждите от него
похвалы, одобрения, поддержки – он ориентирован на другое.
Кстати, в своей практике у ряда женщин я наблюдала важный предупреждающий звоночек, как лакмусовая бумажка, показывающий, что у вас в
отношениях с мужем присутствует психологическое насилие – это потеря
сексуального влечения к партнеру. Он вас привлекал, привлекал и вдруг раз, все
куда-то делось, просто пропало. Причина? Надо внимательно и объективно проанализировать
и с большой долей вероятности вы найдете признаки эмоционального насилия над
вами в поведении супруга.
Что делать
Как быть, если вы увидели характерные проявления психологического насилия в своей семье? Первое, с чего надо начинать – учиться отслеживать свои
эмоции, ощущения в отношениях. Часто люди, подвергающиеся эмоциональному
насилию не предают значения, что им не комфортно при общении и в результате у
них происходит изоляция чувств. Они терпят насилие, боясь скандалов, страшась
поругаться с партнером, стараются не обижать его.
Муж давит, кричит, контролирует, оскорбляет, а вы, пытаетесь приспособиться к созданным условиям и как устрица, захлопываете
створки, чтобы не было так больно и чувствительно. И действительно, ощущения притупляются,
но насилие продолжает бить в подсознание, а ваша закрытость и отстраненность от
себя только усугубляет ситуацию. Ваши чувства, не находя выхода начинают
воздействовать не только на подсознание, но и на органы, сигнализируя о
неполадках. Начинают мучить головные боли, бессонница, упадок сил, нестабильная
работа ЖКТ. Появляется повышенная раздражительность, постоянная слезливость.Необходимо
обращать внимание, отслеживать, что вы ощущаете в момент или после общения, как
на вас действует то, как с вами ведет себя партнер, родственник.
И если возникает саднящее чувство, что обращаются не так, как вам хочется, подавляют, унижают, оскорбляют, то стоит задать себе вопросы:
«Почему я позволяю так с собой поступать? Почему я испытываю обиду и вину
вместо возмущения?» Ответ на них будет вторым шагом на пути предупреждения эмоционального насилия. Знание себя, своих желаний,
потребностей – это основа для уверенности в себе, высокой самооценки, отсутствия страхов, понимания
собственных чувств и, следовательно, быстрая и правильная реакция. Люди,
которые плохо разбираются в том, что они испытывают в данный момент, постоянно
в себе сомневаются, всего боятся, руководствуются привитыми установками,
например, если я скажу что-то против он меня бросит – и становятся жертвами эмоционального
насилия в семье.
Когда сделаны первые два шага – вы научились отслеживать свои эмоции, узнавать эмоциональное насилие по признакам,прошли
самоанализ, можно переходить к третьему – установке собственных границ. Зная
себя, вы будете хорошо понимать свое пространство, почувствуете, когда пытаются
вторгнуться без разрешения на вашу территорию и будете сопротивляться.
Человек, осознающий свои границы, знает и потребности, поэтому ему сложно навязать эмоциональное насилие. Тогда вы не
пугаетесь выпада насильника, обращенного на вас, потому что верите себе, а не
его инсинуациям, не позволяете плохо с собой обращаться, даете отпор спокойно и
уверенно, и он утрачивает интерес продолжать. Человек может позволять эмоционально насильничать над собой, когда плохо знает и понимает себя и верит другому больше, чем своим
ощущениям.
А что сделала героиня нашей истории Ольга, о которой был рассказ в самом начале?
Попав ко мне на прием подавленная и измученная, она поняла, что не хочет так жить. Осознав и сформулировав желание
избавиться от унижений, постоянного морального прессинга, Ольга начала идти в
сторону своей внутренней свободы. Ее мотивировало желание и забота о своем
ребенке, страдавшем от тирании, поскольку нездоровая обстановка в семье
отражается, конечно и на нем.
Решение и способность действовать пришло ни одним днем, а потребовало больших усилий, чтобы вернуться
к себе и начать двигаться, руководствуясь своими потребностями, а не прихотями
другого.
Пусть пример Ольги поддержит многих женщин все еще страдающих от домашнего эмоционального насилия, поможет взглянуть на свое
положение в семье другими глазами и покажет, что может быть иначе, если
захотеть изменений и начать действовать.