Описание категории товаров. Мужские куртки.

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после сильного дождя или снегопада. Кстати, и вам не будут страшны эти капризы

природы, поскольку материал изделий отталкивает воду. ü Каждая деталь модели призвана создать комфорт для его владельца. Обилие карманов дает

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большое количество стирок. Для прогулок и активного отдыха. Яркие цвета, теплые и качественные наполнители, оригинальная фурнитура и не продуваемый материал

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