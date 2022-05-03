Уход за кожей лица

Добавлена
3 года назад
46 просмотров
БиодермаСебиумГлобальCover.docx
17 КБ
ДюкреКеракнил.docx
27 КБ

Дюкре Керакнил: ваша кожа будет красивой!   Чистое ухоженное лицо для вас несбыточная мечта? Устали от угревой сыпи и жирного блеска? Перепробовали разные средства, но ничего не подходит?   Проблемная кожа больше не проблема, если в вашем арсенале есть средства ДюкреКеракнил.

Французская лечебная косметика создана исключительно для кожи, склонной к

повышенной сальности, появлению черных точек и высыпаниям, а также жирного и

комбинированного типа.     Средства серии ДюкреКеракнил:   ·         без парабенов, отдушек, консервантов, аллергенов; ·         совместимы с медикаментозным лечением акне; ·         имеют оптимальную консистенцию и экономичны в использовании. ·         подходят для юной и молодой кожи.   Особенности продукции Дюкре:   ·         безопасный гипоаллергенный состав; ·         высокая эффективность; ·         патентованные технологии; ·         строгий контроль качества; ·         отличный устойчивый результат.     Восстанавливающий крем   Это скорая помощь для раздраженной и обезвоженной проблемной кожи. Благодаря комплексу

Hydroxydecine крем быстро восстанавливает водный баланс после косметических

процедур и негативного воздействия внешней среды, убирает чувство стянутости и

шелушение. Витамин Fвосстанавливает защитную гидролипидную пленку кожи. Увлажняющий и восстанавливающий эффект крема

длится до 48 часов.   Крем, успокаивающий против дефектов кожи   Благодаря инновационным ингредиентам растительного происхождения этот крем всего за

неделю успокоит кожу и значительно сократит число воспалений. В его состав

входят:  

  • Миртацин(вытяжка из листьев мирта) оказывает мощное антибактериальное действие, устраняет причину высыпаний и препятствует

    образованию новых очагов.

  • Витамин РР (крем отличается высоким содержанием – 4%) способствует заживлению и восстановлению кожи, увлажняет и защищает ее от

    • ультрафиолета.

  • Комплекс из салицилата цинка и экстракта сабаля минимизирует рост бактерий, убирает жирный блеск, очищает поры, выравнивает

    • цвет лица.

Советуем использовать крем в качестве базы под макияж, также его можно наносить локально.

  Гель, очищающий без парабенов   Нежный гель с густой кремообразной пеной мягко очищает кожу лица и тела от излишков кожного

сала, грязи, пыли, бактерий, успокаивает и помогает бороться с воспалениями.  

  • Миртациндезинфицирует кожу, снимает воспаление, восстанавливает гидролипидный баланс.
  • Экстракт плодов серено и ползучей нормализует выработку кожного сала, уменьшает поры, уплотняет и разглаживает кожу.
  • Салицилат цинка и лимонная кислота деликатно очищают поры и убирают омертвевшие клетки.
  • Сульфат цинка уничтожает бактерии, подсушивает воспаления.
  • Глицерин увлажняет все слои кожи.
Не содержит мыльной основы.   Гель пенящийся   Прекрасно подходит для очищения юной и молодой кожи. Благодаря обильной пене и отсутствию мыльной

основы удаляет загрязнения, не пересушивая кожу.  

  • Глицерин увлажняет кожу и восстанавливает защитный гидролипидный барьер.
  • Салицилат цинка и экстракт сабаля нормализуют работу сальных желез, сокращают рост бактерий, убирают покраснения и раздражения,

    очищают поры.

  • Гидроксиуксусная кислота убирает излишки сала, грязь, продукты жизнедеятельности бактерий,

    • мягко отшелушивает отмершие частички кожи.

Для наилучшего результата рекомендуем использовать средство дважды в день.   Крем, восстанавливающий для проблемной кожи   Эффективное средство с ультралегкой нежирной текстурой для интенсивного увлажнения и

восстановления раздраженной и обезвоженной кожи после косметических процедур и

лечения акне.  

  • Комплекс Hydroxydecine глубоко увлажняет, блокирует свободные радикалы.
  • Витамин Fвосстанавливает защитную гидролипидную пленку, убирает раздражение и покраснение,

    сокращает число комедонов.

  • Масло ши обеспечивает полноценное питание клеток и интенсивное увлажнение всех слоев кожи.

Крем действует в течение 48 часов после нанесения. Специальная туба гарантирует стерильность

средства на протяжении всего времени использования.   Крем регулирующий   Средство предназначено для комплексной борьбы с черными точками и воспалениями.

Действующие вещества находятся в креме в повышенной концентрации и могут

вызвать ощущения легкого покалывания при нанесении.  

  • Миртацин очищает кожу от бактерий и подавляет их рост, уменьшает очаги воспалений и препятствует появлению новых.
  • Комплекс гидрокислот выравнивает рельеф, мягко отшелушивает загрязнения, очищает и сужает поры.
  • Комплекс салицилата цинка и экстракта сабаля нормализует работу сальных желез, очищает кожу, возвращает ей здоровый ровный цвет.
Крем обладает матирующим эффектом. Используйте средство в течение месяца, и ваша кожа

станетупругой, чистой и здоровой.   Лосьон,очищающий для жирной кожи   Бережно очищает кожу от загрязнений, излишков кожного сала, отмерших клеток эпидермиса,

уменьшает воспаления и препятствует образованию акне.  

  • Вода гамамелиса восстанавливает гидробаланс кожи, дезинфицирует, купирует воспаление, питает и тонизирует кожу.
  • Молочная, салициловая и гидроксиуксусная кислоты регулируют работу сальных желез, мягко отшелушивают отмершие

    частички, матируют кожу, придают ей свежесть и ровный здоровый цвет.

Лосьон не требует смывания. Подходит для юной, молодой и зрелой кожи. Хорошо сочетается с

увлажняющими средствами.   Маска тройного действия   Всего за 5 минут средство максимально глубоко и бережно очистит кожу лица. Оно работает

одновременно в трех направлениях:  

  • Глина собирает излишки кожного сала и загрязнения, матирует кожу; придает ей ровный цвет. Микрогранулы

    полиэтиленового воска мягко отшелушивают загрязнения и отмершие клетки.

  • Глицерин и д-пантенол увлажняют, питают и заживляют кожу.
  • Комплекс слабых кислот очищает поры, убирает черные точки, нормализует работу сальных желез, уничтожает

    • бактерии.

Кожа выглядит ухоженной, свежей и чистой, без ощущения стянутости и сухости. Средство можно

использовать и как маску, и как эксфолиант.   Стоп-акне корректор для проблемной кожи ДюкреКеракнил   НезаменимоеSOS-средство, если на видном месте появился зловещий прыщик, а выглядеть нужно идеально. Корректор наносится

на очаг воспаления несколько раз в день. Комплекс активных гидрокислот

подсушивает, очищает кожу, уничтожает бактерии. В итоге уже через несколько

часов воспаление значительно уменьшается, становится менее заметно или проходит

полностью.   Сыворотка, разглаживающая для проблемной кожи   Средство идеально подходит для молодых женщин с проблемной кожей. Оно не только отлично борется с

воспалениями, но и убирает первые признаки старения.  

  • Вытяжка из листьев мирта снимает воспаления и уничтожает их причину – бактерии.
  • Азелаиновая кислота, убирает пигментацию, уменьшает покраснения и воспаления, мешает образованию новых очагов.
  • Никотиновая кислота благотворно влияет на обменные процессы в клетках, выравнивает кожу, восстанавливает гидролипидную пленку.
  • Гидроксиуксусная кислота делает кожу чистой и гладкой, бережно отшелушивая мертвые клетки и

    загрязнения, ускоряет регенерацию и выработку важных белков.

Продукт  является прекрасной основой под макияж.   Внимание! Рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце или наносить средства с UV-фильтрами.   Эмульсия матирующая   Благодаря уникальной формуле ультралегкое нежирное средство оказывает длительное

матирующее, увлажняющее и противовоспалительное действие.  

  • Вытяжка из плодов серено и ползучей очищает поры и делает их незаметными, угнетает деятельность сальных желез, придает коже матовый

    ровный цвет.

  • Гидроксиуксусная кислота мягко очищает кожу от загрязнений.
  • Салициловая кислота уничтожает бактерии, подсушивает воспаления, препятствует образованию новых очагов.
  • Глицерин, спиртцетиловый и каприл-каприновые триглицериды смягчают, увлажняют и защищают кожу.
  • Ацетат токоферола оказывает антиоксидантное и увлажняющее действие, борется с нежелательной солнечной пигментацией.
Средство является отличной базой для макияжа.   Набор средств для проблемной кожи   В комплект входят регулирующий крем (30 мл) и очищающий гель без содержания мыла (40 мл).

Средства обеспечивают бережный уход:  

  • глубокое бережное очищение и матирование;
  • ликвидация черных точек;
  • уменьшение воспалений и борьба с их причиной;
  • контроль работы сальных желез;
  • питание, увлажнение и восстановление.
Данный набор незаменим в путешествии, поскольку не займет много места в косметичке, и

отлично подойдет в качестве первого знакомства с серией ДюкреКеракнил.  