Уход за кожей лица

Дюкре Керакнил: ваша кожа будет красивой! Чистое ухоженное лицо для вас несбыточная мечта? Устали от угревой сыпи и жирного блеска? Перепробовали разные средства, но ничего не подходит? Проблемная кожа больше не проблема, если в вашем арсенале есть средства ДюкреКеракнил.

Французская лечебная косметика создана исключительно для кожи, склонной к

повышенной сальности, появлению черных точек и высыпаниям, а также жирного и

комбинированного типа. Средства серии ДюкреКеракнил: · без парабенов, отдушек, консервантов, аллергенов; · совместимы с медикаментозным лечением акне; · имеют оптимальную консистенцию и экономичны в использовании. · подходят для юной и молодой кожи. Особенности продукции Дюкре: · безопасный гипоаллергенный состав; · высокая эффективность; · патентованные технологии; · строгий контроль качества; · отличный устойчивый результат. Восстанавливающий крем Это скорая помощь для раздраженной и обезвоженной проблемной кожи. Благодаря комплексу

Hydroxydecine крем быстро восстанавливает водный баланс после косметических

процедур и негативного воздействия внешней среды, убирает чувство стянутости и

шелушение. Витамин Fвосстанавливает защитную гидролипидную пленку кожи. Увлажняющий и восстанавливающий эффект крема

длится до 48 часов. Крем, успокаивающий против дефектов кожи Благодаря инновационным ингредиентам растительного происхождения этот крем всего за

неделю успокоит кожу и значительно сократит число воспалений. В его состав

входят:

Миртацин(вытяжка из листьев мирта) оказывает мощное антибактериальное действие, устраняет причину высыпаний и препятствует образованию новых очагов.

Витамин РР (крем отличается высоким содержанием – 4%) способствует заживлению и восстановлению кожи, увлажняет и защищает ее от

ультрафиолета. Комплекс из салицилата цинка и экстракта сабаля минимизирует рост бактерий, убирает жирный блеск, очищает поры, выравнивает цвет лица.

Советуем использовать крем в качестве базы под макияж, также его можно наносить локально.

Гель, очищающий без парабенов Нежный гель с густой кремообразной пеной мягко очищает кожу лица и тела от излишков кожного

сала, грязи, пыли, бактерий, успокаивает и помогает бороться с воспалениями.

Миртациндезинфицирует кожу, снимает воспаление, восстанавливает гидролипидный баланс.

Экстракт плодов серено и ползучей нормализует выработку кожного сала, уменьшает поры, уплотняет и разглаживает кожу.

Салицилат цинка и лимонная кислота деликатно очищают поры и убирают омертвевшие клетки.

Сульфат цинка уничтожает бактерии, подсушивает воспаления.

Глицерин увлажняет все слои кожи.

Не содержит мыльной основы.Прекрасно подходит для очищения юной и молодой кожи. Благодаря обильной пене и отсутствию мыльной

основы удаляет загрязнения, не пересушивая кожу.

Глицерин увлажняет кожу и восстанавливает защитный гидролипидный барьер.

Салицилат цинка и экстракт сабаля нормализуют работу сальных желез, сокращают рост бактерий, убирают покраснения и раздражения, очищают поры.

Гидроксиуксусная кислота убирает излишки сала, грязь, продукты жизнедеятельности бактерий, мягко отшелушивает отмершие частички кожи.

Для наилучшего результата рекомендуем использовать средство дважды в день.Эффективное средство с ультралегкой нежирной текстурой для интенсивного увлажнения и

восстановления раздраженной и обезвоженной кожи после косметических процедур и

лечения акне.

Комплекс Hydroxydecine глубоко увлажняет, блокирует свободные радикалы.

Витамин Fвосстанавливает защитную гидролипидную пленку, убирает раздражение и покраснение, сокращает число комедонов.

Масло ши обеспечивает полноценное питание клеток и интенсивное увлажнение всех слоев кожи.

Крем действует в течение 48 часов после нанесения. Специальная туба гарантирует стерильность

средства на протяжении всего времени использования. Крем регулирующий Средство предназначено для комплексной борьбы с черными точками и воспалениями.

Действующие вещества находятся в креме в повышенной концентрации и могут

вызвать ощущения легкого покалывания при нанесении.

Миртацин очищает кожу от бактерий и подавляет их рост, уменьшает очаги воспалений и препятствует появлению новых.

Комплекс гидрокислот выравнивает рельеф, мягко отшелушивает загрязнения, очищает и сужает поры.

Комплекс салицилата цинка и экстракта сабаля нормализует работу сальных желез, очищает кожу, возвращает ей здоровый ровный цвет.

Крем обладает матирующим эффектом. Используйте средство в течение месяца, и ваша кожа

станетупругой, чистой и здоровой. Лосьон,очищающий для жирной кожи Бережно очищает кожу от загрязнений, излишков кожного сала, отмерших клеток эпидермиса,

уменьшает воспаления и препятствует образованию акне.

Вода гамамелиса восстанавливает гидробаланс кожи, дезинфицирует, купирует воспаление, питает и тонизирует кожу.

Молочная, салициловая и гидроксиуксусная кислоты регулируют работу сальных желез, мягко отшелушивают отмершие частички, матируют кожу, придают ей свежесть и ровный здоровый цвет.

Лосьон не требует смывания. Подходит для юной, молодой и зрелой кожи. Хорошо сочетается с

увлажняющими средствами. Маска тройного действия Всего за 5 минут средство максимально глубоко и бережно очистит кожу лица. Оно работает

одновременно в трех направлениях:

Глина собирает излишки кожного сала и загрязнения, матирует кожу; придает ей ровный цвет. Микрогранулы полиэтиленового воска мягко отшелушивают загрязнения и отмершие клетки.

Глицерин и д-пантенол увлажняют, питают и заживляют кожу.

Комплекс слабых кислот очищает поры, убирает черные точки, нормализует работу сальных желез, уничтожает бактерии.

Кожа выглядит ухоженной, свежей и чистой, без ощущения стянутости и сухости. Средство можно

использовать и как маску, и как эксфолиант. Стоп-акне корректор для проблемной кожи ДюкреКеракнил НезаменимоеSOS-средство, если на видном месте появился зловещий прыщик, а выглядеть нужно идеально. Корректор наносится

на очаг воспаления несколько раз в день. Комплекс активных гидрокислот

подсушивает, очищает кожу, уничтожает бактерии. В итоге уже через несколько

часов воспаление значительно уменьшается, становится менее заметно или проходит

полностью. Сыворотка, разглаживающая для проблемной кожи Средство идеально подходит для молодых женщин с проблемной кожей. Оно не только отлично борется с

воспалениями, но и убирает первые признаки старения.

Вытяжка из листьев мирта снимает воспаления и уничтожает их причину – бактерии.

Азелаиновая кислота, убирает пигментацию, уменьшает покраснения и воспаления, мешает образованию новых очагов.

Никотиновая кислота благотворно влияет на обменные процессы в клетках, выравнивает кожу, восстанавливает гидролипидную пленку.

Гидроксиуксусная кислота делает кожу чистой и гладкой, бережно отшелушивая мертвые клетки и загрязнения, ускоряет регенерацию и выработку важных белков.

Продукт является прекрасной основой под макияж.Благодаря уникальной формуле ультралегкое нежирное средство оказывает длительное

матирующее, увлажняющее и противовоспалительное действие.

Вытяжка из плодов серено и ползучей очищает поры и делает их незаметными, угнетает деятельность сальных желез, придает коже матовый ровный цвет.

Гидроксиуксусная кислота мягко очищает кожу от загрязнений.

Салициловая кислота уничтожает бактерии, подсушивает воспаления, препятствует образованию новых очагов.

Глицерин, спиртцетиловый и каприл-каприновые триглицериды смягчают, увлажняют и защищают кожу.

Ацетат токоферола оказывает антиоксидантное и увлажняющее действие, борется с нежелательной солнечной пигментацией.

Средство является отличной базой для макияжа.В комплект входят регулирующий крем (30 мл) и очищающий гель без содержания мыла (40 мл).

Средства обеспечивают бережный уход:

глубокое бережное очищение и матирование;

ликвидация черных точек;

уменьшение воспалений и борьба с их причиной;

контроль работы сальных желез;

питание, увлажнение и восстановление.

Данный набор незаменим в путешествии, поскольку не займет много места в косметичке, и

отлично подойдет в качестве первого знакомства с серией ДюкреКеракнил.