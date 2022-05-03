Уход за кожей лица

Дюкре Керакнил: ваша кожа будет красивой! Чистое ухоженное лицо для вас несбыточная мечта? Устали от угревой сыпи и жирного блеска? Перепробовали разные средства, но ничего не подходит? Проблемная кожа больше не проблема, если в вашем арсенале есть средства ДюкреКеракнил.
Французская лечебная косметика создана исключительно для кожи, склонной к
повышенной сальности, появлению черных точек и высыпаниям, а также жирного и
комбинированного типа. Средства серии ДюкреКеракнил: · без парабенов, отдушек, консервантов, аллергенов; · совместимы с медикаментозным лечением акне; · имеют оптимальную консистенцию и экономичны в использовании. · подходят для юной и молодой кожи. Особенности продукции Дюкре: · безопасный гипоаллергенный состав; · высокая эффективность; · патентованные технологии; · строгий контроль качества; · отличный устойчивый результат. Восстанавливающий крем Это скорая помощь для раздраженной и обезвоженной проблемной кожи. Благодаря комплексу
Hydroxydecine крем быстро восстанавливает водный баланс после косметических
процедур и негативного воздействия внешней среды, убирает чувство стянутости и
шелушение. Витамин Fвосстанавливает защитную гидролипидную пленку кожи. Увлажняющий и восстанавливающий эффект крема
длится до 48 часов. Крем, успокаивающий против дефектов кожи Благодаря инновационным ингредиентам растительного происхождения этот крем всего за
неделю успокоит кожу и значительно сократит число воспалений. В его состав
входят:
- Миртацин(вытяжка из листьев мирта) оказывает мощное антибактериальное действие, устраняет причину высыпаний и препятствует
образованию новых очагов.
- Витамин РР (крем отличается высоким содержанием – 4%) способствует заживлению и восстановлению кожи, увлажняет и защищает ее от
- Комплекс из салицилата цинка и экстракта сабаля минимизирует рост бактерий, убирает жирный блеск, очищает поры, выравнивает
ультрафиолета.
цвет лица.
Гель, очищающий без парабенов Нежный гель с густой кремообразной пеной мягко очищает кожу лица и тела от излишков кожного
сала, грязи, пыли, бактерий, успокаивает и помогает бороться с воспалениями.
- Миртациндезинфицирует кожу, снимает воспаление, восстанавливает гидролипидный баланс.
- Экстракт плодов серено и ползучей нормализует выработку кожного сала, уменьшает поры, уплотняет и разглаживает кожу.
- Салицилат цинка и лимонная кислота деликатно очищают поры и убирают омертвевшие клетки.
- Сульфат цинка уничтожает бактерии, подсушивает воспаления.
- Глицерин увлажняет все слои кожи.
основы удаляет загрязнения, не пересушивая кожу.
- Глицерин увлажняет кожу и восстанавливает защитный гидролипидный барьер.
- Салицилат цинка и экстракт сабаля нормализуют работу сальных желез, сокращают рост бактерий, убирают покраснения и раздражения,
очищают поры.
- Гидроксиуксусная кислота убирает излишки сала, грязь, продукты жизнедеятельности бактерий,
мягко отшелушивает отмершие частички кожи.
восстановления раздраженной и обезвоженной кожи после косметических процедур и
лечения акне.
- Комплекс Hydroxydecine глубоко увлажняет, блокирует свободные радикалы.
- Витамин Fвосстанавливает защитную гидролипидную пленку, убирает раздражение и покраснение,
сокращает число комедонов.
- Масло ши обеспечивает полноценное питание клеток и интенсивное увлажнение всех слоев кожи.
средства на протяжении всего времени использования. Крем регулирующий Средство предназначено для комплексной борьбы с черными точками и воспалениями.
Действующие вещества находятся в креме в повышенной концентрации и могут
вызвать ощущения легкого покалывания при нанесении.
- Миртацин очищает кожу от бактерий и подавляет их рост, уменьшает очаги воспалений и препятствует появлению новых.
- Комплекс гидрокислот выравнивает рельеф, мягко отшелушивает загрязнения, очищает и сужает поры.
- Комплекс салицилата цинка и экстракта сабаля нормализует работу сальных желез, очищает кожу, возвращает ей здоровый ровный цвет.
станетупругой, чистой и здоровой. Лосьон,очищающий для жирной кожи Бережно очищает кожу от загрязнений, излишков кожного сала, отмерших клеток эпидермиса,
уменьшает воспаления и препятствует образованию акне.
- Вода гамамелиса восстанавливает гидробаланс кожи, дезинфицирует, купирует воспаление, питает и тонизирует кожу.
- Молочная, салициловая и гидроксиуксусная кислоты регулируют работу сальных желез, мягко отшелушивают отмершие
частички, матируют кожу, придают ей свежесть и ровный здоровый цвет.
увлажняющими средствами. Маска тройного действия Всего за 5 минут средство максимально глубоко и бережно очистит кожу лица. Оно работает
одновременно в трех направлениях:
- Глина собирает излишки кожного сала и загрязнения, матирует кожу; придает ей ровный цвет. Микрогранулы
полиэтиленового воска мягко отшелушивают загрязнения и отмершие клетки.
- Глицерин и д-пантенол увлажняют, питают и заживляют кожу.
- Комплекс слабых кислот очищает поры, убирает черные точки, нормализует работу сальных желез, уничтожает
бактерии.
использовать и как маску, и как эксфолиант. Стоп-акне корректор для проблемной кожи ДюкреКеракнил НезаменимоеSOS-средство, если на видном месте появился зловещий прыщик, а выглядеть нужно идеально. Корректор наносится
на очаг воспаления несколько раз в день. Комплекс активных гидрокислот
подсушивает, очищает кожу, уничтожает бактерии. В итоге уже через несколько
часов воспаление значительно уменьшается, становится менее заметно или проходит
полностью. Сыворотка, разглаживающая для проблемной кожи Средство идеально подходит для молодых женщин с проблемной кожей. Оно не только отлично борется с
воспалениями, но и убирает первые признаки старения.
- Вытяжка из листьев мирта снимает воспаления и уничтожает их причину – бактерии.
- Азелаиновая кислота, убирает пигментацию, уменьшает покраснения и воспаления, мешает образованию новых очагов.
- Никотиновая кислота благотворно влияет на обменные процессы в клетках, выравнивает кожу, восстанавливает гидролипидную пленку.
- Гидроксиуксусная кислота делает кожу чистой и гладкой, бережно отшелушивая мертвые клетки и
загрязнения, ускоряет регенерацию и выработку важных белков.
матирующее, увлажняющее и противовоспалительное действие.
- Вытяжка из плодов серено и ползучей очищает поры и делает их незаметными, угнетает деятельность сальных желез, придает коже матовый
ровный цвет.
- Гидроксиуксусная кислота мягко очищает кожу от загрязнений.
- Салициловая кислота уничтожает бактерии, подсушивает воспаления, препятствует образованию новых очагов.
- Глицерин, спиртцетиловый и каприл-каприновые триглицериды смягчают, увлажняют и защищают кожу.
- Ацетат токоферола оказывает антиоксидантное и увлажняющее действие, борется с нежелательной солнечной пигментацией.
Средства обеспечивают бережный уход:
- глубокое бережное очищение и матирование;
- ликвидация черных точек;
- уменьшение воспалений и борьба с их причиной;
- контроль работы сальных желез;
- питание, увлажнение и восстановление.
отлично подойдет в качестве первого знакомства с серией ДюкреКеракнил.