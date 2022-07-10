Нужно размножить 1 текст и сделать 10 - тематика: чугунные казаны. Тексты должны быть написаны красивым литературным языком, с сохранением смысла, а не подбор синонимов. Структура текстов может меняться ( то есть там, где был список, можно сделать сплошной текст и наоборот), но количество подзаголовков и их смысл оставаться неизменными. Объем примерно такой же, как в исходнике +-.

Оплата - 50 руб/1000 на ЮМани

25 гр на Приват