Требуется качественный ручной рерайт текста на английском языке с уникальностью от 80% по etxt.biz. Объем работы составляет около 3500 сбп. Необходимо использовать ключевые запросы и писать с помощью удобного сервиса. Это пробная работа с перспективой дальнейшего сотрудничества.
Рерайт - разовый проект
Нужно размножить 1 текст и сделать 10 - тематика: чугунные казаны. Тексты должны быть написаны красивым литературным языком, с сохранением смысла, а не подбор синонимов. Структура текстов может меняться ( то есть там, где был список, можно сделать сплошной текст и наоборот), но количество подзаголовков и их смысл оставаться неизменными. Объем примерно такой же, как в исходнике +-.
Оплата - 50 руб/1000 на ЮМани
25 гр на Приват
Выбранный исполнитель
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