Рерайт - разовый проект

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен8 заявок443 просмотра

Нужно размножить 1 текст и сделать 10 - тематика: чугунные казаны. Тексты должны быть написаны красивым литературным языком, с сохранением смысла, а не подбор синонимов. Структура текстов может меняться ( то есть там, где был список, можно сделать сплошной текст и наоборот), но количество подзаголовков и их смысл оставаться неизменными. Объем примерно такой же, как в исходнике +-.

Оплата - 50 руб/1000 на ЮМани

25 гр на Приват

3 года назад
tauna_17
54 года
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Все нормально. Работа выполнена в срок.
Оплата в срок. Все нормально.

Заявки фрилансеров

Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
3 года назад
Наталья
 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
3 года назад
MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Анастасия
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Данил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Ручной рерайт на английском языке

    Требуется качественный ручной рерайт текста на английском языке с уникальностью от 80% по etxt.biz. Объем работы составляет около 3500 сбп. Необходимо использовать ключевые запросы и писать с помощью удобного сервиса. Это пробная работа с перспективой дальнейшего сотрудничества.

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ручной рерайт на английском

    Требуется качественный ручной рерайт на английском языке по теме 'How to thread a sewing machine'. Уникальность текста должна составлять не менее 80% по etxt.biz, объем - 3500 СБП. Работа будет выполняться в Surferseo, ссылки на конкурентов предоставляются. Срок выполнения - 2-3 дня с проверкой.

    Написание статей
    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Качественный ручной рерайт статьи на английском

    Требуется качественный ручной рерайт статьи на английском языке из нескольких источников с уникальностью от 80%. Объем текста должен составлять 10000-12000 сбп. Задание является тестовым, успешное выполнение может привести к долгосрочному сотрудничеству.

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт на английском языке

    $27

    Требуется качественный ручной рерайт на английском языке на тему фортепиано. Объем текста составляет 14000-15000 знаков. Используйте указанные ключи и источники, предоставленные в тех задании по серфер SEO, для достижения оптимального результата.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать краткое резюме (4 блока) по научной статье.

    $2

    Требуется написать адаптированное резюме по научной статье объемом до 2000 символов без пробелов. Резюме должно содержать 4 блока: введение, методы, ключевые моменты и заключение, с равномерным распределением символов. Текст должен быть авторским и легко воспринимаемым на слух, без перенасыщения терминологией. В дальнейшем резюме будет использовано для дикторской начитки.

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт ручной

    Требуется ручной рерайтинг текста с целью повышения уникальности до 51%. Обеспечьте качественную переработку, сохранив смысл оригинала.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт по исходнику idc768683_2050: Смартфоны марки Realme

    Требуется выполнить рерайт статьи о смартфонах марки Realme объемом 2050 символов без пробелов. Необходимо обеспечить высокую уникальность, чистоту текста и соблюдение требований к стилистике. Заголовок не входит в объем. В работе запрещены бредотексты и уменьшительно-ласкательные слова. Сдача работы в формате Word с сохранением иллюстраций.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт текста для статьи (по всем правилам seo)

    $1

    Требуется рерайтинг статей на тему компьютерных игр с соблюдением всех правил SEO. Оплата 1000 руб. за 1000 знаков, одна статья объемом 5000 знаков. Ищем опытных игроманов, разбирающихся в различных играх.

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать ручной рерайт на английском

    Требуется качественный ручной рерайт на английском языке по теме 'Serger vs sewing machine'. Уникальность текста должна составлять от 80% по ContentWatch/ETXT. Используйте ссылки на статьи конкурентов и сервис SurferSEO для написания. Объем текста около 17,000 символов без пробелов. Знание английского языка обязательно.

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать ручной рерайт на английском

    Требуется качественный ручной рерайт на английском языке по теме 'How far can cats travel when lost'. Объем текста – 4500 символов без пробелов. Уникальность должна составлять от 80% по etx.biz. Необходимо использовать ключевые запросы и ответить на ряд вопросов о поведении кошек при потерях. Работа должна быть выполнена в удобном сервисе.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад