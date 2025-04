Требуется качественный ручной рерайт на английском языке по теме 'How far can cats travel when lost'. Объем текста – 4500 символов без пробелов. Уникальность должна составлять от 80% по etx.biz. Необходимо использовать ключевые запросы и ответить на ряд вопросов о поведении кошек при потерях. Работа должна быть выполнена в удобном сервисе.