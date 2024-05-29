Озвучиваю книги, аудио- и видеоконтент на русском и украинском языках.
Редактирую звук и видео.
Выполняю полностью обработку звука, накладываю музыкальный фон.
Работаю на русском и украинском языках.
Делаю переводы с английского/на английский, в том числе технические тексты - работала офлайн именно как технический переводчик.
Имею большой опыт создания видео в ютьюб:
помогу создать качественное видео, информацию к видео, наложение звука или музыкального фона, нарежу шортс, добавлю субтитры, сделаю качественный (не автоматический) перевод субтитров, тайминг и т.д.
Имею опыт работы журналиста и корректора - правлю тексты, пишу статьи.
Работаю в графических редакторах, делаю фотошоп, ретуширую фото и т.п.
Всегда открыта к общению, на связи постоянно.
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Портфолио
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