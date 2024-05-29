Общение - с радостью, работа - с удовольствием ! Озвучивание, аудио- и видеомонтаж, спецэффекты, правка, переводы... Обращайтесь, всегда на связи !

Озвучиваю книги, аудио- и видеоконтент на русском и украинском языках.

Редактирую звук и видео.

Выполняю полностью обработку звука, накладываю музыкальный фон.

Работаю на русском и украинском языках.

Делаю переводы с английского/на английский, в том числе технические тексты - работала офлайн именно как технический переводчик.

Имею большой опыт создания видео в ютьюб:

помогу создать качественное видео, информацию к видео, наложение звука или музыкального фона, нарежу шортс, добавлю субтитры, сделаю качественный (не автоматический) перевод субтитров, тайминг и т.д.

Имею опыт работы журналиста и корректора - правлю тексты, пишу статьи.

Работаю в графических редакторах, делаю фотошоп, ретуширую фото и т.п.

Всегда открыта к общению, на связи постоянно.

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