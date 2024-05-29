ninel358

Нина ninel358

 
64 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
день назад
Общение - с радостью, работа - с удовольствием ! Озвучивание, аудио- и видеомонтаж, спецэффекты, правка, переводы... Обращайтесь, всегда на связи !

Озвучиваю книги, аудио- и видеоконтент на русском и украинском языках.

Редактирую звук и видео.

Выполняю полностью обработку звука, накладываю музыкальный фон.

Работаю на русском и украинском языках.

Делаю переводы с английского/на английский, в том числе технические тексты - работала офлайн именно как технический переводчик.

Имею большой опыт создания видео в ютьюб:

помогу создать качественное видео, информацию к видео, наложение звука или музыкального фона, нарежу шортс, добавлю субтитры, сделаю качественный (не автоматический) перевод субтитров, тайминг и т.д.

Имею опыт работы журналиста и корректора - правлю тексты, пишу статьи.

Работаю в графических редакторах, делаю фотошоп, ретуширую фото и т.п.

Всегда открыта к общению, на связи постоянно.

#озвучивание #диктор #аудиомонтаж #видеомонтаж #перевод #переводчик #ретушь #корректор

#2Перевод видео
#5Русский язык
#8YouTube
#9Английский язык
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#441
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-5
Переводы

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Отзывы заказчиков

vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
год назад
Перевести субтитры для видео Youtube
YouTubeАнглийский языкПеревод видеоРусский язык
Нина — внимательный и ответственный исполнитель, от сотрудничества остались только положительные впечатления. Рекомендую!
Чёткая постановка задачи, приятное общение. - спасибо, Вадим ! Работать было с Вами комфортно ! Ощущаю полное удовлетворение от результатов такого сотрудничества.
Ответный отзыв
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
2 года назад
Перевести видео с английского на русский
Английский языкПеревод видеоРусский язык
Все отлично, спасибо.
Очень приятно было работать ! Все четко. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество .
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
$20/час
от $10от 1 дня
#3
Аудиомонтаж
нет отзывов
$20/час
от $10от 1 дня
#340
Озвучивание
нет отзывов
$20/час
от $10от 1 дня
#505
Видеомонтаж
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#1714