artmandmitriy

Дмитрий Новиков artmandmitriy

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
21 час назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$551
выплачено фрилансерам
81%
заказов с исполнителем
4
постоянных исполнителей
22
безопасных платежей

  • Переводчик для консультации (20-30 минут)

    $8

    Требуется переводчик английского языка для дистанционной консультации продолжительностью 20-30 минут. Оплата составит 300 грн, с возможностью повышения, если время консультации увеличится. Работа будет регулярной, поэтому открыты для дальнейшего сотрудничества после успешного первого раза. Обратите внимание на возможные сложности с подключением к конференции.

    Английский язык
    Переводы12 заявок
    Закрыт
    4 дня назад

  • Озвучка

    Ищется специалист по озвучиванию для создания промо ролика конференции. Требуется качественная запись с учетом особенностей мероприятия. Подходите к задаче творчески, чтобы привлечь внимание аудитории.

    Озвучка видео
    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Промо ролик

    Требуется озвучивание промо ролика для конференции. Важно учитывать специфику мероприятия и создать качественный аудиотрек, который будет соответствовать видео. Ожидается профессиональный подход и соблюдение сроков выполнения.

    Создание рекламных роликов
    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Баннер

    Требуется разработать баннер в трех разрешениях: 1:1 (1080x1080), 4:5 (1200x1500) и 9:16 (1080x1920). Также необходимо создать аналогичный баннер на английском языке с теми же размерами. Укажите наличие опыта в графическом дизайне и примеры работ.

    Создание баннеровАнглийский язык
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Баннер

    Требуется разработка баннера в трех форматах: 1:1 (1080х1080), 4:5 (1200х1500) и 9:16 (1080х1920). Также необходима версия на английском языке с теми же размерами. Обратите внимание на соответствие требованиям для каждого разрешения.

    Создание баннеровАнглийский язык
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучка промо ролика

    Требуется озвучка промо ролика для конференции. Необходимо создать профессиональное озвучивание, соответствующее тематике мероприятия. Обратите внимание на интонацию и стиль подачи информации.

    Озвучка видео
    Озвучиваниенет заявок
    Завершен
    2 года назад

  • Баннер

    Требуется разработка баннера в трех разрешениях: 1:1 (1080х1080), 4:5 (1200х1500) и 9:16 (1080х1920). Также нужен аналогичный баннер на английском языке в тех же разрешениях. Убедитесь, что дизайн соответствует требованиям для каждого формата.

    Создание баннеровАнглийский язык
    Баннерынет заявок
    Завершен
    2 года назад

  • Баннер

    Требуется разработка баннера в трех форматах: 1:1 (1080x1080), 4:5 (1200x1500) и 9:16 (1080x1920). Также необходим аналогичный баннер на английском языке в тех же разрешениях. Ожидается качественный и привлекательный дизайн для эффективной рекламы.

    Создание баннеровАнглийский язык
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Лендинг на Вордпресс

    Требуется разработать простой лендинг на WordPress с 3-4 блоками для одного мероприятия. Сайт уже существует, весь необходимый контент предоставлен. Задача включает интеграцию страницы в существующий проект.

    Создание лендинговWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучка промо ролика

    Необходимо выполнить озвучку промо ролика с высоким качеством и профессиональным подходом. Ожидается четкость и выразительность голоса для привлечения внимания аудитории.

    Озвучка видео
    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Добавить субтитры на видео

    Требуется добавить субтитры на видео продолжительностью 2 минуты 9 секунд. Необходимо оформлять текст в соответствии с содержанием видеоролика. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.

    Добавление субтитров
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Озвучка

    Требуется озвучить текст на русском языке для промо ролика конференции. Ищем профессионального диктора с хорошим голосом и опытом работы в данной сфере.

    Озвучка текстов
    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Логотип

    Требуется разработка логотипа для многосерийной передачи на Ютуб, посвященной религиозной теме. Логотип должен быть привлекательным и соответствовать тематике передачи.

    Создание логотиповYouTube
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Добавить субтитры

    Требуется добавить субтитры на видео длительностью 52 секунды. Необходимо обеспечить точность и синхронизацию текста с аудиорядом. Ожидается качественная работа в кратчайшие сроки.

    Добавление субтитров
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Баннер для ФБ

    Требуется разработать баннер для Facebook в 3 различных разрешениях и на двух языках, что в сумме даст 6 вариантов. Обеспечьте соответствие требованиям платформы и креативный подход к дизайну.

    Создание баннеровFacebook
    Баннерынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевести видео с английского на русский

    Необходимо перевести видео длительностью 51 секунда с английского на русский язык. Ожидается точный и качественный перевод, который сохранит смысл оригинала.

    Перевод видеоАнглийский языкРусский язык
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевести видео с английского на русский

    Необходимо перевести видео с английского языка на русский. Длительность видео составляет 51 секунду. Ожидается качественный перевод, отражающий оригинальный смысл.

    Перевод видеоАнглийский языкРусский язык
    Переводы24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучка

    Необходимо озвучить текст на русском языке для промо ролика. Требуется профессиональная запись голоса, учитывающая эмоциональный тон и стиль. Уточните, если нужны дополнительные детали по проекту.

    Озвучка текстов
    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевести видео с английского на русский

    Требуется перевод видео с английского на русский язык длительностью 1 минута. Необходим перевод с учетом таймингов для точного соответствия оригиналу.

    Перевод видеоАнглийский языкРусский язык
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

JuliaGrischenko
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$12
10 баллов
год назад
Озвучка
Озвучка видео
Всё чудесно! Спасибо, Дмитрий!
Супер, как всегда, спасибо!
Ответный отзыв
MaximCorfu
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$25
10 баллов
2 года назад
Баннер
Английский языкСоздание баннеров
Отличный заказчик, все как всегда вовремя и хорошо)
Все отлично, как всегда. Спасибо!
Ответный отзыв
JuliaGrischenko
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$12
10 баллов
2 года назад
Промо ролик
Создание рекламных роликов
Все супер! Спасибо!
Все супер, спасибо)
Ответный отзыв
MaximCorfu
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$25
10 баллов
2 года назад
Баннер
Английский языкСоздание баннеров
Как всегда, все на высоте! Оплата вовремя, соблюдение всех договоренностей! рекомендую!
Все отлично, большое спасибо) Прекрасный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
JuliaGrischenko
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$12
10 баллов
2 года назад
Озвучка промо ролика
Озвучка видео
Сотрудничать с Дмитрием, одно удовольствие! Все супер!
Все прекрасно, я рад, что нашел Вас)
Ответный отзыв
Показать больше отзывов