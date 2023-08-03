artmandmitriy

Требуется переводчик английского языка для дистанционной консультации продолжительностью 20-30 минут. Оплата составит 300 грн, с возможностью повышения, если время консультации увеличится. Работа будет регулярной, поэтому открыты для дальнейшего сотрудничества после успешного первого раза. Обратите внимание на возможные сложности с подключением к конференции.
- $8Переводы12 заявокЗакрыт4 дня назад
Ищется специалист по озвучиванию для создания промо ролика конференции. Требуется качественная запись с учетом особенностей мероприятия. Подходите к задаче творчески, чтобы привлечь внимание аудитории.Завершенгод назад
Требуется озвучивание промо ролика для конференции. Важно учитывать специфику мероприятия и создать качественный аудиотрек, который будет соответствовать видео. Ожидается профессиональный подход и соблюдение сроков выполнения.Завершен2 года назад
Требуется разработать баннер в трех разрешениях: 1:1 (1080x1080), 4:5 (1200x1500) и 9:16 (1080x1920). Также необходимо создать аналогичный баннер на английском языке с теми же размерами. Укажите наличие опыта в графическом дизайне и примеры работ.Завершен2 года назад
Требуется разработка баннера в трех форматах: 1:1 (1080х1080), 4:5 (1200х1500) и 9:16 (1080х1920). Также необходима версия на английском языке с теми же размерами. Обратите внимание на соответствие требованиям для каждого разрешения.Баннеры1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется озвучка промо ролика для конференции. Необходимо создать профессиональное озвучивание, соответствующее тематике мероприятия. Обратите внимание на интонацию и стиль подачи информации.Озвучиваниенет заявокЗавершен2 года назад
Требуется разработка баннера в трех разрешениях: 1:1 (1080х1080), 4:5 (1200х1500) и 9:16 (1080х1920). Также нужен аналогичный баннер на английском языке в тех же разрешениях. Убедитесь, что дизайн соответствует требованиям для каждого формата.Баннерынет заявокЗавершен2 года назад
Требуется разработка баннера в трех форматах: 1:1 (1080x1080), 4:5 (1200x1500) и 9:16 (1080x1920). Также необходим аналогичный баннер на английском языке в тех же разрешениях. Ожидается качественный и привлекательный дизайн для эффективной рекламы.Завершен2 года назад
Требуется разработать простой лендинг на WordPress с 3-4 блоками для одного мероприятия. Сайт уже существует, весь необходимый контент предоставлен. Задача включает интеграцию страницы в существующий проект.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить озвучку промо ролика с высоким качеством и профессиональным подходом. Ожидается четкость и выразительность голоса для привлечения внимания аудитории.Завершен2 года назад
Требуется добавить субтитры на видео продолжительностью 2 минуты 9 секунд. Необходимо оформлять текст в соответствии с содержанием видеоролика. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется озвучить текст на русском языке для промо ролика конференции. Ищем профессионального диктора с хорошим голосом и опытом работы в данной сфере.Завершен2 года назад
Требуется разработка логотипа для многосерийной передачи на Ютуб, посвященной религиозной теме. Логотип должен быть привлекательным и соответствовать тематике передачи.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется добавить субтитры на видео длительностью 52 секунды. Необходимо обеспечить точность и синхронизацию текста с аудиорядом. Ожидается качественная работа в кратчайшие сроки.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать баннер для Facebook в 3 различных разрешениях и на двух языках, что в сумме даст 6 вариантов. Обеспечьте соответствие требованиям платформы и креативный подход к дизайну.Баннерынет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо перевести видео длительностью 51 секунда с английского на русский язык. Ожидается точный и качественный перевод, который сохранит смысл оригинала.Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо перевести видео с английского языка на русский. Длительность видео составляет 51 секунду. Ожидается качественный перевод, отражающий оригинальный смысл.Переводы24 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать простой баннер для Facebook. Возможно создание нового дизайна или адаптация существующего. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Завершен2 года назад
Необходимо озвучить текст на русском языке для промо ролика. Требуется профессиональная запись голоса, учитывающая эмоциональный тон и стиль. Уточните, если нужны дополнительные детали по проекту.Завершен2 года назад
Требуется перевод видео с английского на русский язык длительностью 1 минута. Необходим перевод с учетом таймингов для точного соответствия оригиналу.Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад