Переводчик для консультации (20-30 минут)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт12 заявок305 просмотров

Нужен переводчик английского языка для консультации, которая будет проводиться дистанционно. Консультация будет длиться 20-30 минут. Оплата 300 грн. Оплата будет больше, если это займет больше времени.

Эти консультации будут проводиться регулярно, поэтому если все будет хорошо, то можно будет продолжить работу. Но в первый раз могут быть сложности, потому что нужно будет разобраться в том, как подключиться к конференции.

Английский язык
месяц назад
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