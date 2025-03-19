Переводчик для консультации (20-30 минут)

Нужен переводчик английского языка для консультации, которая будет проводиться дистанционно. Консультация будет длиться 20-30 минут. Оплата 300 грн. Оплата будет больше, если это займет больше времени.



Эти консультации будут проводиться регулярно, поэтому если все будет хорошо, то можно будет продолжить работу. Но в первый раз могут быть сложности, потому что нужно будет разобраться в том, как подключиться к конференции.