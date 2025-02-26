Переводчик для маркетинговой презентации с русского на украинский язык

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Закрыт24 заявки387 просмотров

Требуется переводчик для перевода маркетинговой презентации с русского на украинский язык. Оплата будет обсуждена отдельно.

Перевод документовУкраинский языкРусский язык
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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