Требуется перевести один документ на несколько языков: итальянский, испанский, немецкий, французский, японский, китайский, корейский, хинди и арабский. Примеры документа на русском и английском языках предоставлены. Оплата будет производиться в USDT TRC20.
Переводчик для маркетинговой презентации с русского на украинский язык
Требуется переводчик для перевода маркетинговой презентации с русского на украинский язык. Оплата будет обсуждена отдельно.
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