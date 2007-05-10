Очень рад поделиться своим положительным опытом работы с Максимом! Мне нужно было сделать перевод условий задания всего учебника с английского на русский. В ходе нашего сотрудничества был впечатлен профессионализмом и эффективностью данного специалиста. Максим работу выполнил с большой ответственностью. Правильно понял условия задания. Всегда был на связи и оперативно реагировала на мои запросы. Рекомендую Максима всем, кто ищет надежного специалиста по переводу с английского на русский. Он отлично справился с поставленной задачей, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем. Большое спасибо за отличную работу!