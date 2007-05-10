Dynehush

Максим Dynehush

 
17 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Переводчик

Мои родные языки - русский и украинский. Владею английским на высоком уровне. Работу по переводу текстов делаю качественно и в сроки, всегда готов выйти на связь в удобной для клиента форме.

#3PowerPoint
#6Перевод текстов
#11Русский язык
#17Создание презентаций
#18Английский язык
...
средняя оценка
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процент рекомендаций
#719
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-10
Переводы

Портфолио

Отзывы заказчиков

2torvlads
47 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Сделать презентацию в MS Office 2021 Power Point из Google Miro онлайн
PowerPointСоздание презентаций
Как всегда - Максим на высоте! К заданию подходит ответственно. Понимает и выполняет условия с первого раза. Я доволен нашим сотрудничеством и однозначно рекомендую Максима всем! В моём случае, задание было перенести информацию из онлайн доски Miro в презентацию Microsoft Power Point. Максим справился на 10 из 10-ти. Ещё раз - СПАСИБО!
Очень хороший и приятный заказчик. Сотрудничаю с Владиславом не первый раз. ТЗ сформулировано четко и понятно. Всегда готов выйти на связь для уточнения деталей. Оплата происходит своевременно и без каких-либо проблем.
Ответный отзыв
2torvlads
47 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Сделать презентацию в MS Office 2021 Power Point из Google Miro онлайн
PowerPointСоздание презентаций
Как всегда Максим на высоте! Задание выполнил чётко и в срок. Всегда на связи. Уже не раз сотрудничаю. На этот раз нужно было перенести информацию из онлайн доски Miro в PowerPoint. Требовалось сохранить дизайн, с чем Максим српавился великолепно. Рекомендую. Спасибо. Продолжаем!
Условия заказа детально объяснены. Если возникают нюансы, Владислав всегда готов их прояснить. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
2torvlads
47 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Выписать и перевести условия заданий из учебника по англ.яз на русский
Английский языкПеревод текстовРусский язык
Очень рад поделиться своим положительным опытом работы с Максимом! Мне нужно было сделать перевод условий задания всего учебника с английского на русский. В ходе нашего сотрудничества был впечатлен профессионализмом и эффективностью данного специалиста. Максим работу выполнил с большой ответственностью. Правильно понял условия задания. Всегда был на связи и оперативно реагировала на мои запросы. Рекомендую Максима всем, кто ищет надежного специалиста по переводу с английского на русский. Он отлично справился с поставленной задачей, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем. Большое спасибо за отличную работу!
Владислав был всегда на связи, оперативно отвечал на сообщения, предоставил все нужные материалы для выполнения заказа. Было очень приятно сотрудничать с ним.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$2/час
от $2от 1 дня
#10