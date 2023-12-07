Сделать презентацию в MS Office 2021 Power Point из Google Miro онлайн

$10
ПрезентацииЗавершен2 заявки23 просмотра
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Максим, здравствуйте!

 

Снова к Вам обращаюсь.

Продолжим сотрудничество?

 

https://miro.com/app/board/uXjVMuzIbKo=/?share_link_id=732813524667

 

Как и в прошлый раз надо из доски Miro создать файл Power Point.

Дл яэтого используйте файл презентации из в приложении.

 

Фон слайдов продолжайте в том же стиле, шрифтах и цветовой гамме.

Каждый фрейм станет слайдом.

 

Текст из фреймов скопировать в слайды в виде текста, таблицы тоже.

Если текст не удастся скопировать как текст - перепишите его.

 

Срок выполнения заказа: 72 часа.

17 дней назад
2torvlads
45 летЛатвия
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
Dynehush
Максим 
16 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
5 часов назад
17 дней назад
$10
3 дня
UAH
Как всегда - Максим на высоте! К заданию подходит ответственно. Понимает и выполняет условия с первого раза. Я доволен нашим сотрудничеством и однозначно рекомендую Максима всем! В моём случае, задание было перенести информацию из онлайн доски Miro в презентацию Microsoft Power Point. Максим справился на 10 из 10-ти. Ещё раз - СПАСИБО!
Очень хороший и приятный заказчик. Сотрудничаю с Владиславом не первый раз. ТЗ сформулировано четко и понятно. Всегда готов выйти на связь для уточнения деталей. Оплата происходит своевременно и без каких-либо проблем.
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