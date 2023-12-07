Сделать презентацию в MS Office 2021 Power Point из Google Miro онлайн

Максим, здравствуйте!

Снова к Вам обращаюсь.

Продолжим сотрудничество?

https://miro.com/app/board/uXjVMuzIbKo=/?share_link_id=732813524667

Как и в прошлый раз надо из доски Miro создать файл Power Point.

Дл яэтого используйте файл презентации из в приложении.

Фон слайдов продолжайте в том же стиле, шрифтах и цветовой гамме.

Каждый фрейм станет слайдом.

Текст из фреймов скопировать в слайды в виде текста, таблицы тоже.

Если текст не удастся скопировать как текст - перепишите его.

Срок выполнения заказа: 72 часа.